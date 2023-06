La franchise Spider-Man est surement l'une des plus précieuses pour le MCU de part son succès. Dans ce contexte financièrement lucratif, on se doute que les attentes sont grandes. Qu'en pense le principal intéressé ?

Alors que Spider-Man No Way Home est sorti en 2021, tout le monde s'interroge déjà sur un quatrième épisode. Il faut dire qu'avec le succès monstre que rencontre la franchise, les attentes sont très grandes. C'est pourquoi le journaliste Kevin Polowy a posé des questions à Tom Holland, interprète de Peter Parker sur l'avenir du super-héros au sein du MCU. C'est d'autant plus croustillant que le jeune acteur fait souvent des gaffes et n'hésite pas à briser des contrats de non divulgations pour dire la vérité.

Spider-Man 4 déja au programme ?

Toujours très enjoué sur ses rôles, Tom Holland explique à l'occasion d'une interview avec Kevin Polowy qu'il serait "l'enfant le plus hereux du monde si il pouvait jouer Spider-Man tout le reste de sa vie" en rajoutant notamment par la suite qu'il n'était pas sûr de revenir pour Spider-Man 4.

Si nous ne pouvons pas trouver un moyen de rivaliser avec le troisième épisode, ca sera la fin.

Cette réponse est un peu en demi-teinte et on ne sait finalement pas trop quoi penser du futur de l'homme araignée. Sauf que dans le même temps, l'acteur américain a donné une seconde interview à un autre médié, en l'occurrence le média Inverse. Dans celui-ci il déclare sans broncher :

Qui sait si ce projet aboutira ou non ? Mais pour l'instant, ça se présente plutôt bien.

Sans trop de risque il y a a grand de chance de penser qu'un Spider-Man 4 avec Tom Holland verra bel et bien le jour.

C'est pour quand Spider-Man 4 ?

Pour le moment il n'y aucune date de sortie, certaines rumeurs laissent entendre une fenêtre en 2024 sans plus de précisons. Mais entre la grève des scénaristes et le fait que ce nouveau film Spider-Man n'a même pas encore de réalisateur il ne vaut mieux pas trop espérer avant quelques années. C'est d'autant plus vrai que Tom Holland souhaite prendre une pause d'au moins 1 an dans sa carrière après le tournage éprouvant de la série The Crowded Room. Toujours à propos du Super-héros de chez Marvel, Holland a déclaré qu'il 'serait honoré de faire rentrer Miles Morales dans un film en live action en expliquant :