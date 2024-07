Spider-Man reviendra au cinéma avec Tom Holland dans le rôle principal et normalement Zendaya en MJ. En parallèle, la série live-action prend forme et ça donne envie de voir les premières images.

Spider-Man 4 avance à son rythme et Sony Pictures est muet comme une tombe à propos de ce nouveau film. On pourrait peut-être avoir des leaks sérieux d'ici la rentrée, si la rumeur d'un tournage en septembre prochain se confirme. Mais à l'heure actuelle, ce n'est qu'un bruit de couloir et pas des plus fiable qui plus est. Voilà pour la partie cinéma, mais Prime Video travaille sur une série originale avec Sony et elle ne va ressembler à aucune autre.

La série Spider-Man Prime Video délivre quelques infos

Une série Spider-Man Noir verra le jour sur MGM+ et Prime Video. Et pour enfiler le costume de cette version alternative de l'homme araignée, Sony Pictures a choisi Nicolas Cage. Un choix évident puisque l'acteur s'est déjà mis dans la peau de ce super-héros un peu particulier pour Spider-Man: New Generation (Into the Spider-Verse). Ce sera évidemment différent, étant donné que ce ne sera pas qu'un doublage cette fois, mais Nicolas Cage a un peu de bouteille... Et il a en plus confirmé adorer le personnage, donc tout le monde est gagnant dans l'histoire.

Cette série Prime Video Spider-Noir se déroulera à New-York, dans les années 1930, et racontera l'histoire d'un détective âgé et malchanceux, dans une ambiance de film noir. D'après une interview de Nicolas Cage pour The New Yorker, la direction artistique devrait être très spéciale, surtout pour du live-action. « C'est plus un mélange de Pop Art, comme une peinture de Roy Lichtenstein ». Il y aura t-il des onomatopées ou autres caractéristiques des comics ? En tout cas, il devrait bien y avoir une esthétique noir & blanc, au moins pour le personnage de Spider-Man.

Dans les colonnes de Deadline et Variety, on a aussi appris des choses sur le casting de la série Spider-Man Noir. Lamorne Morris, alias Winston Bishop dans la sitcom New Girl avec Zooey Deschanel, jouera Joseph « Robbie » Robertson. Le rédacteur en chef du Daily Bugle. L'excellent Brendan Gleeson (Les Banshees d'Inisherin) sera quant à lui un méchant dont l'identité est inconnu à l'heure d'écrire ces lignes.