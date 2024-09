On a enfin une bonne nouvelle pour le prochain film de la saga Spider-Man. Hélas, cela risque de poser un souci de calendrier et de retarder un autre film très attendu.

L’univers de Spider-Man continue de faire parler de lui avec une annonce excitante et une possible déception. Sony et Marvel viennent de confirmer un réalisateur pour Spider-Man 4, une nouvelle qui devrait ravir les fans. Cependant, il se pourrait bien que la sortie du très attendu troisième volet de Spider-Verse soit repoussée, créant une frustration chez certains amateurs.

Spider-Man 4 trouve son réalisateur

Commençons par la bonne nouvelle : Spider-Man 4 a enfin son réalisateur, d'après l'insider Jeff Sneider. Et ce n’est autre que Destin Daniel Cretton, le talent derrière Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Pour ceux qui ont adoré Shang-Chi, ce choix est particulièrement enthousiasmant. Car Cretton a déjà prouvé qu’il pouvait mêler action intense et émotion avec succès. Sa vision apportera sans doute un souffle nouveau à cette franchise, avec Tom Holland et Zendaya de retour pour incarner Peter Parker et MJ. Le succès de Shang-Chi a démontré le talent de Cretton à gérer de grands projets tout en gardant une dimension humaine, et cela laisse entrevoir un avenir prometteur pour ce nouvel opus.

Un report en vue pour le film Spider-Verse 3 ?

Maintenant, la nouvelle qui risque de faire grincer des dents : le troisième volet de Spider-Verse pourrait être reporté à 2027. Ce report potentiel permettrait à Sony de mieux organiser son calendrier de sorties. Avec Spider-Man 4 en préparation, il semble que le studio veuille éviter d'encombrer son planning et donner à chaque film Spider-Man l'espace nécessaire pour briller. Il est logique que le studio veuille maximiser l'attention sur chaque projet. En décalant Spider-Verse 3, Sony espère sans doute éviter une saturation du marché et garantir une qualité irréprochable à chaque sortie.

Cela pourrait frustrer les fans de l'animation, qui attendaient avec impatience la suite des aventures de Miles Morales. Après le succès des deux premiers Spider-Verse, l'attente pour le troisième film est immense. Mais si le report est confirmé, il faudra être patient.

