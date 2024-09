On l’a vu, la semaine sur Disney+ avait quelques programmes très sympas dans sa besace. Des séries très appréciées et quelques petites choses pour les petits et grands enfants. Mais parmi ces quelques nouveautés, un très gros blockbuster estampillé Marvel s’est glissé lui aussi, et il est dispo dès maintenant.

Un très gros film Marvel arrive enfin sur Disney+, il est excellent

Les films du MCU, on ne les compte même plus et une bonne partie sont déjà dispo sur Disney+. Mais celui-ci est l’un des meilleurs à ce jour, surtout d’un point de vue artistique. Que ce soit le visuel, la réalisation globale ou encore la chorégraphie des combats, il a surpris tout le monde à sa sortie. Il s’agit de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

On y suit un jeune homme ayant fui ses origines, qui se retrouve bien vite rattrapé par son passé et se voit obligé d’y replonger tête baissée. Pas mal de légèreté bien sentie, de très beaux effets spéciaux et un cachet artistique de toute beauté (surtout sur sa deuxième partie), Shang-Chi a apporté un petit coup de frais dans l’univers Marvel, entre deux superproductions un peu trop fainéantes. Son héros, l’acteur Simu Liu, et son amie à l’écran, Awkwafina, y sont aussi pour beaucoup.

Quant à son impact dans le MCU, Shang-Chi n’est malheureusement pas l’un des longs métrages les plus importants, même s’il apporte bien sa pierre à l’édifice. Ce qui est sûr, c’est que c’est un bon divertissement et que, pour le coup, c’est un héros que l’on apprécierait revoir prochainement. Son acteur aussi mériterait d’être un peu plus présent dans nos salles obscures. La dernière fois qu’on l’a vu, c’était dans Barbie, auprès de Ryan Gosling et Margot Robbie.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux, c'est dispo maintenant sur Disney+.