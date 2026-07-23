L'univers cinématographique de Spider-Man devrait finalement accueillir le personnage de Miles Morales en live-action. C'est en tout cas ce que suggère Kevin Feige.

Puisqu'il prend une place grandissante dans le cœur des fans, beaucoup espèrent retrouver le personnage de Miles Morales dans un futur film Spider-Man live-action et dans le MCU. L'idée est en outre portée par plusieurs rumeurs depuis quelque temps. Mais, cette fois, c'est Kevin Feige, le patron des Marvel Studios, qui y fait clairement allusion. Voyons ensemble ce qu'il dit à ce sujet.

Le Spider-Man Miles Morales bientôt dans le MCU ?

Kevin Feige est en pleine tournée de promotion entre le reveal d'Avengers Doomsday et à l'approche de la sortie de Spider-Man Brand New Day. De passage à Shanghai (Chine), il a répondu hier à quelques questions en conférence de presse. Ç'a été l'occasion pour les journalistes de l'interroger sur un certain... Miles Morales !

La bonne nouvelle, c'est que Sony poursuit la saga Spider-Verse, qui est excellente et très populaire. Beyond the Spider-Verse sortira l'année prochaine. Nous avons clairement des projets pour Miles [Morales, ndlr]. Je pense qu'un film Spider-Man en prises de vues réelles a vocation à intégrer, un jour, Miles. Kevin Feige, en conférence de presse.

C'est donc dit : Marvel veut un film live-action Spider-Man sur Miles Morales et l'intégrer au MCU. Cependant, Kevin Feige vient contraster la bonne nouvelle. Ce ne sera vraisemblablement possible qu'« après la fin de cette saga animée ». Alors que le personnage passionne déjà via les jeux Insomniac Games et les films d'animation, il faudra donc patienter pour espérer retrouver l'apprenti de Peter Parker en chair et en os sur grand écran.

Kevin Feige sur la scène du BiliBili World, le 21 juillet 2026.

Quand sortira Beyond the Spider-Verse, le prochain film avec Miles Morales ?

Puisqu'il faut attendre la conclusion du Spider-Verse pour voir un film Spider-Man Miles Morales en live-action, alors voyons déjà quand sortira le prochain film. Après plusieurs reports, on a enfin une date qui semble fixe pour Spider-Man Beyond the Spider-Verse :

Sortie en France : 23 juin 2027

Sortie aux États-Unis : 25 juin 2027

Au plus tôt, si un projet Spider-Man Miles Morales est déjà en préparation en coulisses, alors nous pourrions le voir dès 2028. Cependant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout dépendra de la manière dont Marvel et Sony envisagent l'évolution du Peter Parker de Tom Holland, ainsi que des plans autour du MCU dans son ensemble.