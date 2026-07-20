En attendant sa sortie le 16 décembre 2026 dans les salles obscures françaises, Avengers Doomsday fait monter la hype avec son tout premier trailer officiel dévoilé au monde entier. Pour rappel, celui-ci avait fait l'objet d'une diffusion devant un public restreint dans le cadre de la CinemaCon 2026. Si on a eu droit à plusieurs comptes-rendus le décrivant assez en détail, une vidéo est bien plus parlante qu'une description textuelle. Voyons donc ce que nous prépare le MCU pour le retour des défenseurs de la Terre face au terrifiant Dr Doom.

Un premier trailer d'Avengers Doomsday qui pose clairement le ton

Dans les grandes lignes, Avengers Doomsday reprend le scénario de l'œuvre correspondante dans les comics, dans un combat titanesque opposant les défenseurs de la Terre face à Dr Doom, incarné pour rappel par Robert Downey Jr., ancien interprète de Tony Stark. Dans les comics, il s'agit de la némésis des 4 Fantastiques, introduits précédemment dans Premiers Pas, mais issu d'un univers différent de celui qu'on connaît. Il s'agit quoi qu'il en soit d'un des antagonistes les plus puissants de Marvel, et il va visiblement faire voir du pays à nos super-héros.

Le premier trailer officiel d'Avengers Doomsday met en tout cas en avant Thor (Chris Hemsworth), qui narre l'affrontement de son groupe contre Dr Doom. Celui-ci serait d'une puissance si terrifiante qu'il a visiblement réussi à stopper net le fils d'Odin équipé de Stormbreaker avec seulement deux doigts. C'est alors que Steve Rogers, toujours campé par Chris Evans, fait son grand retour à la stupeur générale en appelant à lui Mjolnir, le marteau de Thor. Le trailer met également en avant une autre équipe de super-héros longtemps disparue du cinéma : les X-Men. Vous pouvez constater de tout cela avec la bande-annonce en bonne et due forme ci-dessous.

Un casting super-héroïque pour le grand retour des Avengers au cinéma

La sortie au cinéma mi-décembre 2026 d'Avengers Doomsday sera un événement à plus d'un titre pour le MCU. Cela fait en effet six ans depuis Endgame, et l'univers cinématographique de Marvel a bien besoin d'un tel rassemblement, maintenant plus que jamais. D'une part, il sera réalisé par les frères Russo, qui étaient justement derrière Endgame. Ensuite, devant la caméra, on va retrouver un très beau casting :

Victor von Doom / Doctor Doom : Robert Downey Jr.

Sue Storm / The Invisible Woman : Vanessa Kirby

Johnny Storm / The Human Torch : Joseph Quinn

Ben Grimm / La Chose : Ebon Moss-Bachrach

Reed Richards / Mister Fantastic : Pedro Pascal

Agent Carter : Hayley Atwell

Docteur Strange : Benedict Cumberbatch

Thor : Chris Hemsworth

Steve Rogers : Chris Evans

Ant-Man : Paul Rudd

Shuri / Black Panther : Letitia Wright

Bucky Barnes / Soldat de l'Hiver : Sebastian Stan

Sam Wilson / Captain America : Anthony Mackie

John Walker : Wyatt Russell

Yelena Belova : Florence Pugh

Namor : Tenoch Huerta

Shang-Chi : Simu Liu

La Bête : Kelsey Grammer

Magneto : Ian McKellen

Sentry : Lewis Pullman

Joaquín Torres / Falcon : Danny Ramirez

Red Guardian : David Harbour

M'Baku : Winston Duke

Ghost : Hannah John-Kamen

Loki : Tom Hiddleston

Charles Xavier / Professor X : Patrick Stewart

Nightcrawler : Alan Cumming

Mystique : Rebecca Romijn

Cyclops : James Marsden

Gambit : Channing Tatum

Cassie Lang — Kathryn Newton

À en croire un témoignage d'Anthony Mackie, il va cependant falloir se préparer à du drame dans Avengers Doomsday. Celui-ci avait en effet indiqué que « personne n'est à l'abri, tout le monde est remplaçable », laissant entendre que des personnages très populaires pourraient bien connaître leur dernier combat face à Dr Doom. Rendez-vous en fin d'année au cinéma pour le découvrir...

Source : Marvel