Cela aura pris un peu plus de temps qu’entre chacun des films de la première trilogie, mais ça y est : Spider-Man est officiellement sur le chemin du retour. Dans un mois jour pour jour à compter d’aujourd’hui, l’araignée sympa du quartier incarnée par Tom Holland sur grand écran reviendra en effet pour de nouvelles aventures dans Spider-Man 4: Brand New Day, qui marquera un nouveau départ pour le personnage. Et cela pourrait ne bien être que le début si l’on en croit l’acteur, qui a déjà de grandes idées pour la suite du super-héros au sein du MCU.

Tom Holland rêve de pouvoir intégrer ce personnage au MCU

En pleine tournée marketing pour le film à l’approche de sa sortie, l’interprète de l’homme-araignée s’est en effet confié sur ses envies pour l’avenir du personnage à l’issue de l’intrigue de Spider-Man 4. Et bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre pour l’instant, Holland n’aspire qu’à une chose : pouvoir intégrer le personnage de Miles Morales dans les futurs films du MCU. « Je pense qu’à l’heure actuelle, nous faisons preuve d’une grande ouverture d’esprit quant à ce que l’avenir nous réserve », a-t-il confié au média Hobby Consolas.

« Je sais que j’ai pour ambition d’intégrer Miles Morales dans cet univers, quelle que soit la manière dont cela se concrétisera. Vous savez, nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour que ce projet prenne vie ». En sachant qu’il ne s’agit alors pas de la première mention qu’il fait au personnage, en témoigne cette interview réalisée par Empire le mois dernier où il évoquait la possibilité que « Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman ou un autre personnage de ce genre » vienne lui succéder un jour à l’affiche des films Spider-Man.

« J’adorerais participer à la mise en place du prochain chapitre », avait-il notamment déclaré. « À quoi cela ressemblera, je n’en ai aucune idée. Mais si je pouvais faire ce que Downey [ndlr : Robert Downey Jr, aka Iron Man] a fait pour moi, alors je serais très heureux de pouvoir m’envoler vers le coucher du soleil ». Une façon pour le moins limpide pour Holland de révéler qu’il pense déjà à la façon dont sa version de Spider-Man pourrait quitter le MCU à l’avenir, donc, même si cela ne semble pas encore être à l’ordre du jour pour le moment.

L’acteur de Spider-Man 4 clame son amour pour les jeux d'Insomniac

Dans tous les cas, cela reste une excellente nouvelle pour les fans de Miles Morales, qui pourrait donc à son tour être amené à faire son arrivée sur grand écran au cours des prochaines années. Et qui sait, peut-être les fans des Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games y trouveront quelques similitudes pour l’occasion, Tom Holland et Zendaya ayant eux aussi confirmé être de grands fans du travail du studio, qu’ils considèrent comme étant « absolument sensationnel ». Pour rappel, Spider-Man 4 est attendu pour le 29 juillet 2026 en France.

Sources : Hobby Consolas, Empire