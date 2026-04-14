Le Spider-Verse promet encore d'en mettre plein la vue. Un film hyper attendu, autre que celui avec Tom Holland, dévoile de nouvelles images qui vont vous faire dresser les poils d'excitation.

Les aventures de l'Homme-araignée envahissent encore l'écran et ce n'est pas près de s'arrêter. Plusieurs films Spider-Man sont actuellement en préparation, pour débarquer plus ou moins tôt en salles de cinéma. Seulement, l'un des projets les plus attendus par les fans va encore les faire patienter quelque temps. Cela dit, Sony Pictures a une très bonne surprise en attendant. De nouvelles images inédites viennent d'être partagées officiellement et c'est encore magnifique.

Le prochain film Spider-Man se dévoile et ça promet du très lourd

En ce moment, c'est l'effervescence pour les cinéphiles à Las Vegas. La nouvelle édition de la CinemaCon a démarré hier. Les plus grands acteurs du milieu sont réunis pour présenter leurs nouveautés à venir. Sony Pictures est donc évidemment de la partie. La société nord-américaine est venue les valises chargées, ayant pas mal de projets à montrer, parmi lesquels l'un des films Spider-Man les plus attendus qui soit.

Pas plus tard qu'hier, le public présent a ainsi pu découvrir la séquence d'introduction de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Dans la foulée, Sony a dévoilé en ligne quatre images de la nouvelle aventure de Miles Morales dans le costume de l'Homme-araignée. On y découvre ce qui ressemble à un flashback, mais aussi un aperçu de personnages dans une autre dimension ainsi que le retour de Spider-Punk et de Venom. Sur la toile, les fans s'emballent déjà, voyant déjà un film qui mérite une note parfaite de « 10 / 10 »1.

© Columbia Pictures et Sony Pictures.

De quoi parlera Beyond the Spider-Verse ?

Les événements de Beyond the Spider-Verse se dérouleront directement à la suite du film Spider-Man Across the Spider-Verse. Pour rappel, après maintes péripéties, Miles Morales se retrouve projeté dans le Multivers. Il tombe alors sur son double qui a repris l'identité du Rôdeur. Alors qu'il veut sauver sa famille, l'Homme-araignée s'apprête à affronter ce qui pourrait être le plus grand défi de son existence.

Le film d'animation Spider-Man Beyond the Spider-Verse a connu plusieurs reports, notamment en raison de la grève des scénaristes à Hollywood. Désormais, il semble sur la bonne voie pour arriver en temps et en heure dans les salles de cinéma, le 16 juin 2027 pour la France.