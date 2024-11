Spider-Man 4 sortira le 24 juillet 2026 aux États-Unis. C'est la date annoncée par Marvel Studios, mais d'ici là, il peut évidemment se passer des choses qui risqueraient de ralentir la production. On ne va néanmoins pas jouer les oiseaux de mauvais augure d'autant qu'en coulisses, l'acteur Tom Holland alias Peter Parker affiche une grande confiance vis-à-vis de ce nouveau film. « Nous sommes confiants que l'idée que nous avons est suffisamment forte pour aller de l'avant, et nous allons tourner cet été. L'idée est folle et un peu différente ce que nous avons fait auparavant. Mais je pense que les fans vont y être réceptifs » a t-il déclaré.

Ce nouveau film Spider-Man spécial donne de ses nouvelles

Spider-Man 4 est bel et bien en route et le film aurait même été victime de leaks récemment. Si ça se confirme, l'une des versions live-action de l'homme araignée les plus appréciées, celle jouée par Andrew Garfield, pourrait faire son retour au moins pour un caméo. Du côté de Marvel Studios, on se prépare également à introduire une déclinaison totalement inédite du super-héros en film : Miles Morales.

Après Spider-Man Across the Spider-Verse, Miles Morales aura effectivement le droit à une version live-action... mais pas avant la sortie de Beyond the Spider-Verse. Une information déjà connue puisqu'à l'époque, la productrice Amy Pascal avait déclaré ceci : « [Le film live-action Spider-Man Miles Morales] ne se fera pas avant qu'on ait réalisé deux autres longs-métrages ».

Mais durant la convention D23 Brazil, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a donné des nouvelles et le film que tout le monde a été officiellement confirmé dans les futurs projets. Selon lui, les plans actuels est d'introduire Miles Morales dans le MCU peu de temps après. « Miles Morales apparaitra dans le troisième Spider-Verse [Beyond the Spider-Verse], qui est actuellement en cours de production. J'espère qu'il pourra faire son entrée dans le MCU en live-action peu de temps après cela » a t-il avancé. C'est plutôt une bonne nouvelle même si, telle que c'est parti, il ne faut pas attendre ce film Spider-Man Miles Morales avant peut-être 2028. En effet, il faut déjà caler la nouvelle aventure de Peter Parker avec Tom Holland, et le troisième film d'animation qui continue de prendre son temps pour éviter de retomber dans des travers qui ont miné les équipes.

Miles Morales et Spider-Gwen dans Spider-Man Across the Spide-Verse. Crédits : Sony Pictures.

Source : Omelete.