Des projets Spider-Man sans Tom Holland ? Sony Pictures planche dessus et l'un des prochains films avance visiblement plus vite que prévu initialement.

Après des années de développement, la série Silk Spider Society a été annulée. Prime Video a jeté l'éponge, mais pas Sony Pictures selon Variety et Deadline. D'après les sources des deux médias, la société de production serait en train de prospecter pour un nouveau partenaire. Netflix ? Disney+ ? Il serait plus logique que l'entreprise se rapproche de la plateforme de Mickey, mais sait-on jamais. En tout cas, les fans de Spider-Man devraient bien manger durant les prochaines années avec tout ce qui arrive.

Un nouveau film Spider-Man live-action enclenche la seconde

Une sortie fin 2025 pour Spider-Man 4 avec Tom Holland et Zendaya ? C'est ce qu'a suggéré DanielRPK, mais c'est à prendre avec les pincettes de rigueur. D'ailleurs, l'actrice d'Euphoria et de Dune 2 n'a pas encore été confirmée au casting, même si on n'imagine mal que le long-métrage se fasse sans elle. En parallèle de cet épisode, qui pourrait lancer éventuellement une nouvelle trilogie, Sony Pictures travaille toujours sur Beyond the Spider-Verse. Il n'y a pas de date définitive, mais ce dernier volet d'animation n'est pas abandonné. Lors d'un entretien avec Variety, la productrice Amy Pascal a également réitéré l'envie du studio de faire un film live-action Miles Morales.

« [Le film live-action Spider-Man Miles Morales] ne se fera pas avant qu'on ait réalisé deux autres longs-métrages » a t-elle déclaré auprès du magazine. Si les plans internes n'ont pas changé, cela sous-entend que ce film Miles Morales ne serait pas visible avant le lancement de Beyond the Spider-Verse et Spider-Man 4. Mais pourtant, Sony Pictures prépare déjà le terrain. Selon le journaliste Jeff Sneider, la société recherche actuellement l'acteur pour incarner Miles Morales. Dans le podcast The Hot Mic, au cours duquel il lâche l'information, il précise aussi que Sony Pictures est bien à la manœuvre, et non Marvel Studios. Cela signifie que, si c'est exact, le film Spider-Man Miles Morales ne serait pas associé directement au MCU, mais plutôt au Sony's Spider-Man Universe.

En revanche, Jeff Sneider ne fait mention d'aucun candidat potentiel, ce qui tend à montrer que le casting en serait à ses prémices. Mais c'est néanmoins une bonne nouvelle qui permettra peut-être au film de sortir plus rapidement que prévu. En plus de cela, Spider-Man Noir avec Nicolas Cage est dans les cartons aux côtés d'une nouvelle série.