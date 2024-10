Dans quelques heures, les nouveautés films et séries Prime Video de novembre 2024 seront disponibles pour les abonnés. Et il y aura encore suffisamment de programmes pour occuper les soirées qui vont se faire de plus en plus froides. Mad Max Fury Road, Forrest Gump, Usual Suspects, Wedding Nightmare ou encore la nouvelle adaptation de Sexe Intentions en série, il y a du nombre, de la qualité et de la variété. Mais pour l'instant, il est temps de découvrir le dernier ajout des sorties d'octobre 2024.

Un film somptueux disponible sur Amazon Prime Video

Une fois n'est pas coutume, Amazon su mieux gérer la répartition des films et séries Prime Video d'octobre 2024. Les abonnés ont tout de même eu le droit à une énorme vague de nouveautés en début de mois, mais c'est un peu la marque de fabrique du service SVOD désormais. Et puisque la plateforme a su garder des choses en stock pour la fin octobre, une très grosse nouveauté est disponible en ce jeudi 31 octobre 2024. Un film effrayant pour consommer tous les bonbons achetés pour Halloween ? Même pas !

À la place d'un film d'horreur, Amazon Prime Video a acquis les droits de diffusion de Spider-Man Across the Spider-Verse. Un film d'animation canon au succès monstre qui est sorti le 31 mai 2023 au cinéma en France. Il s'agit de la suite à Spider-Man: New Generation (Into the Spider-Verse) qui met encore en scène Miles Morales, doublé par Shameik Moore (Dope), et Gwen Stacy / Spider-Gwen jouée par Hailee Steinfield (Bumblebee, Hawkeye...).

Dans cette suite, Miles Morales est envoyé dans le multivers après avoir retrouvé Gwen Stacy. Un univers qui offre un grand champ des possibles et où il fera connaissance avec plein de Spider-Héros différents. « Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus ». Spider-Man Across the Spider-Verse est à voir sur Prime Video dès maintenant. Si vous voulez creuser les longs-métrages, un film gratuit The Spider Within: A Spider-Verse Story est disponible sur YouTube.

Source : Amazon Prime Video.