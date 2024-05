Sorti l'année dernière, l'excellent film d'animation Spider-Man: Across the Spider-Verse a tout fraîchement laissé échappé ses résultats au box-office. Ceux-ci viennent confirmer son statut de carton total, au milieu d'un florilège d'œuvres autour de super-héros qui peinent à trouver leur public.

Spider-Man Across The Spider-Verse a tout emporté dans sa toile

Suite du déjà excellent Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse sorti en 2023 a ainsi enfoncé le clou avec brio. Miles Morales et tous ses homologues en costume d'araignée ont littéralement emporté le monde dans leur toile. Au point même de se hisser au rang de troisième film le plus rentable de l'année dernière, avec 328 millions de dollars de bénéfices. Plus exactement 598 millions de revenus totaux, pour 270 millions dépensés, dont 100 millions pour la production, et le reste en publicité et distribution. À titre de comparaison, Into the Spider-Verse a quant à lui engendré 384,2 millions de revenus totaux.

Non content de dépasser son illustre aîné, le film d'animation Spider-Man ultra populaire peut même se targuer d'avoir été le film de super-héros le plus rentable de l'année. Il écrase ainsi à plates coutures des productions pourtant pour la plupart autrement plus coûteuses sorties la même année, comme par exemple le mal-aimé The Marvels du côté du MCU. Même constat du côté de Ant-Man et la Guêpe, New Beetle dans le même univers. La situation est encore plus triste du côté du DCU avec les très décevants Aquaman et The Flash. Le seul autre film de super-héros s'en étant plutôt bien sorti est Les Gardiens de la Galaxie 3.

Est-ce à dire que la franchise Spider-Man porte à lui seul l'industrie des films/séries ? Loin de là si l'on compte des énormes bides comme Venom 2 en 2021 ou Madame Web cette année. Le prochain film surveillé de très près par les fans de super-héros est Deadpool 3. Le rouge semble définitivement être une couleur qui capte l'attention.