Le film Spider-Man : Across The Spider-Verse est particulièrement attendu par les fans de Marvel. Même pas encore dispo, il explose déjà un record.

Le film d'animation Spider-Man Across The Spider-Verse est réalisé par le trio de réalisateurs Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, et il est produit par Phil Lord et Chris Miller, qui ont également produit le premier film Spider-Man : Into The Spider-Verse. Evidemment coté casting le film mettra en vedette Shameik Moore, qui reprendra le rôle de Miles Morales, le Spider-Man afro-latino-américain. Une bonne occasion de voir ce qui se passe du coté de chez Spider-Man au delà du cultissime Peter Parker.

Spider-Man Across The Spider-Verse, l'histoire d'un succès

Le titre Across The Spider-Verse implique comme on peut le deviner la présence de différentes dimensions de l'univers Spider-Man, ce qui est déjà le cas dans le premier film mais aussi au sein du long métrage No Way Home avec Tom Holland en 2021. On pourra notamment admirer des versions cultes de l'homme araignée comme le fameux Spider-Man 2099 qui est apparu pour la toute première fois dans les comics en 1992. C'est l'acteur Oscar Isaac (Star Wars) qui prêtera sa voix, sachant qu'il était déjà apparu dans une scène post-générique du premier film. Pour le reste du casting vocal on pourra aussi compter sur Hailee Steinfeld ( Charlie dans Bumblebee) et Issa Rae que l'on retrouvera très bientôt dans une autre œuvre très attendue : Barbie.

Coté scénario, après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spidey est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger l'existence. Cette suite du film d’animation à succès mettra en scène six dimensions différentes, avec chacune un style d'animation différent. Véritable consécration pour les fans, le Peter Parker du jeu Marvel's Spider-Man sera même de la partie dans le long métrage.

Un gros record avant la sortie

Le succès du premier Into The Spider-Verse est indéniable puisque l'œuvre a notamment remportée de nombreux prix, notamment l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019. Inutile de dire que cette suite est attendue au tournant. D'autant que d'après AMC Theatres (l'une des plus grandes chaînes de salles de cinémas des États-Unis, un peu l'équivalent de nos Pathé-Gaumont en France) le film aurait une durée de 2h20. Soit le film d'animation occidental le plus long de l'histoire.

Il ne reste plus longtemps à patienter pour découvrir tout ceci puisque le film est prévu pour le 31 mai 2023 dans nos salles obscures.

