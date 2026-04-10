Cette fois-ci, plus de doute possible : le grand retour de Metal Gear Solid sous le feu des projecteurs semble définitivement acté. Tandis que l’on approche tranquillement du premier anniversaire de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, et au passage de la sortie de la Master Collection Vol. 2, un autre projet oublié refait soudainement surface après une décennie d’absence. Car oui, douze ans après son annonce, l’adaptation de Metal Gear Solid au cinéma reste bel et bien d’actualité, et on sait d’ailleurs qui aura la charge de sa réalisation.

Le film Metal Gear Solid trouve enfin ses réalisateurs

Comme annoncé par The Hollywood Reporter, Zach Lipovsky et Adam B. Stein, le duo à qui l’on doit le récent succès critique et commercial de Destination Finale: Bloodlines, a en effet signé un contrat avec Sony Pictures afin de prendre la tête du film Metal Gear Solid annoncé en 2014. « Zach et Adam sont des conteurs géniaux, des maîtres de l’image et du suspense, et deux des réalisateurs/producteurs les plus remarquables du moment » a alors déclaré Sanford Panitch, président du groupe Sony Pictures, pour justifier ce choix.

« Avec des projets couvrant tous les labels cinématographiques de la société, nous sommes ravis de leur offrir un foyer et fiers de les compter parmi les membres de la famille Sony ». Une fierté évidemment partagée par les futurs réalisateurs de Metal Gear Solid, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur enthousiasme à ce sujet. « Nous sommes honorés de nous associer à l’incroyable équipe de direction de Sony » ont-ils notamment affirmé, avant d’en vanter « le niveau de créativité, d’attention et de passion » qui se dégage de « chaque discussion ».

« Nous partageons la vision […] de toute l’équipe de Sony pour la création de films événementiels destinés au grand écran qui divertissent le monde. Metal Gear Solid était un véritable chef d’œuvre cinématographique qui a révolutionné à jamais le monde du jeu vidéo. Nous sommes ravis et honorés de pouvoir donner vie aux personnages emblématiques et à l’univers inoubliable d’Hideo Kojima ». Voilà une belle étape de passée, donc, même s’il faudra sans doute prendre son mal en patience avant de découvrir les premiers détails sur ce futur film.

Zach Lipovsky et Adam B. Stein / © Eric Charbonneau

Un projet entre de très bonnes mains

Pour l’heure, aucune information n’a en effet été donnée sur la nature exacte du projet, ni même sur les épisodes qui pourraient bien être concernés par cette adaptation. Néanmoins, avec Lipovsky et Stein à la barre, Metal Gear Solid semble être entre de très bonnes mains. Il suffit de voir le succès de Destination Finale: Bloodlines, qui a engrangé pas moins de 317 millions de dollars pour un budget initial de 50 millions de dollars, pour s’en rendre compte. Et surtout, les critiques très positives reçus par ce dernier film, devenu le mieux noté de la franchise.

Source : The Hollywood Reporter