L'araignée sympa du quartier multiplie les projets ces dernières années. Comics, jeux, séries, films... Spider-Man est absolument partout ! Cela ne semble pas près de s'arrêter, puisqu'un nouveau long-métrage serait dans les cartons chez Sony Pictures. Il s'agirait même d'une suite ou d'un spin-off d'un des meilleurs films sur le super-héros qui tisse sa toile. Ça va vous plaire.

Un film Spider-Man déjà prometteur

C'est Deadline qui a partagé la nouvelle : Sony Pictures plancherait sur un nouveau film dans la continuité de Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors que la trilogie animée dédiée à Miles Morales attend toujours son troisième et dernier opus, le deuxième volet de la saga a déjà inspiré les producteurs. Ainsi, un spin-off serait en préparation et il mettrait en lumière un des personnages adorés dudit film, à savoir Spider-Punk !

Dix ans après son arrivée dans le comic book The Amazing Spider-Man #10, Spider-Punk s'est fait une place dans le cœur des fans. Il avait par exemple donné lieu à un costume dans les jeux d'Insomniac Games. Puis, le voilà qui débarque comme personnage secondaire avec un rôle essentiel dans Across the Spider-Verse. Cette apparition a fait son effet sur le public, accordant une nouvelle popularité à ce variant de l'Homme-Araignée originaire du quartier de Camden, à Londres.

Anarchiste sur les bords et amateur de punk ayant fait de sa guitare une arme à part entière, Spider-Punk a un potentiel narratif certain. Mais, pour le moment, le projet de son film n'en serait qu'à ses balbutiement. Cependant, un premier élément prometteur a fait surface : le comédien Daniel Kaluuya, révéla par le film Get Out, rempilera pour doubler le Spider-Man londonien après lui avoir prêté sa voix dans Across the Spider-Verse. Plus que cela même, il participerait à l'écriture du scénario, s'impliquant donc sérieusement dans l'histoire de son personnage.

Par conséquent, ce projet de film Spider-Punk est encore loin de débarquer sur nos écrans. Pour autant, les fans de l'univers seront certainement enjoués à l'idée de retrouver Hobart « Hobie » Brown dans son costume d'Homme-Araignée. D'ici-là, d'autres projets Spider-Man auront eu le temps de se finaliser. Par exemple, nous retrouverons Tom Holland dans le quatrième volet de sa saga dès 2026.

