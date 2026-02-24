Alors que le prochain film d'animation Spider-Man n'arrivera pas avant 2027, les fans risquent d'avoir une belle surprise pour très bientôt. Avec un autre personnage mondialement connu issu de l'univers Marvel.

On a tendance à l'oublier mais le dernier film d'animation Spider-Man est déjà sorti il y a trois ans. C'était en 2023 que l'on pouvait découvrir Spider-Man: Across the Spider-Verse, deuxième volet de la trilogie. Les fans sont ravis de voir ce que Sony Pictures Animation a fait avec la trilogie mettant en scène Miles Morales, mais attendent toujours de pied ferme son prochain opus. Malheureusement, il faudra encore prendre son mal en patience. Le troisième film Spider-Man: Beyond the Spider-Verse devrait sortir en juin 2027 dans les salles.

Il y a cependant de quoi se consoler, à en croire le média américain The Hollywood Reporter. Un autre personnage Marvel très connu pourrait faire l'objet d'un film d'animation.

Un ennemi phare de Spider-Man pourrait avoir sa propre adaptation animée

Sortie repoussée, puis re-repoussée et finalement fixée au mois de juin 2027 - l'attente est longue pour les fans de Spider-Man qui veulent voir Miles Morales dans Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Le média The Hollywood Reporter vient cependant de donner de leur donner du baume au cœur en révélant une information au sujet d'un autre personnage emblématique de la licence. Venom pourrait en effet avoir droit à sa propre série d'animation, avec du beau monde en coulisses.

C'est l'équipe en charge des films d'anti-héros de Marvel (comme Venom, fatalement) qui a annoncé la nouvelle. Un film d'animation Venom est actuellement en préparation, avec le duo Zach Lipovsky et Adam B. Stein à la réalisation. Ce sont notamment eux qui avaient réalisé le très bon Destination Finale: Bloodlines sorti en 2025. On apprend également que le film d'animation Venom impliquera Amy Pascal, Avi Arad et Matt Tolmach à la production. Ils ont tous les trois travaillé sur les films Venom.

Venom pourrait lui aussi avoir droit à son film d'animation dans les années à venir.

Si l'annonce ne concerne pas directement Spider-Man, il y a tout de même de quoi être curieux. Les deux réalisateurs Zach Lipovsky et Adam B. Stein pourraient faire du très bon travail, et travaillent notamment aux côtés de Tom Hardy qui joue Eddie Brock dans la trilogie Venom. Tom Hardy endossera le rôle de producteur sur ce film d'animation Venom à venir. Pas plus d'informations à se mettre sous la dent (et encore moins une date), mais on restera évidemment à l'affût dans les années à venir.

Source : The Hollywood Reporter