La production de Spider-Man 4 a enfin commencé, après avoir pris beaucoup de retard. La faute à une équipe qui n'arrivait visiblement pas à se décider quant à la marche à suivre après l'excellent No Way Home sorti en 2021. Si l'on en croit de nouveaux détails au sujet de cette suite, les choses semblent désormais plus claires, et le film s'annonce encore comme un festival pour les fans du Tisseur.

Un Spider-Man 4 a priori encore plus fou que No Way Home

En faisant revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield, les précédentes incarnations du Tisseur au cinéma, No Way Home a été un véritable carton. Pendant un temps, l'équipe autour de Spider-Man 4 envisageait de faire une suite plus « terre à terre », avec le retour de ce bon vieux « Voisin Amical » de New York. Après l'éclatant succès du troisième film, un tel synopsis risquait toutefois de diviser les fans. Finalement, il serait bien question d'une digne suite de No Way Home, avec visiblement les potards du fan-service poussés encore plus loin.

Outre un très probable retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield, selon Cosmic Circus, Spider-Man 4 devrait accueillir de nombreux autres caméos. Parmi ceux-ci, le talentueux acteur Robert Downey Jr., non sous les traits d'Iron Man, mais de Docteur Doom, si l'on en croit MyTimeToShine sur X.com. Une apparition qui pourrait avoir du sens, Tony Stark ayant plus ou moins fait office de figure paternelle pour le Peter Parker incarné par Tom Holland. Nous pourrions ainsi avoir droit à des scènes intéressantes entre les deux acteurs.

Une plongée plus profonde encore dans le SpiderVerse ?

Mais Spider-Man 4 pourrait également gâter les fans du SpiderVerse en intégrant notamment un, voire plusieurs symbiotes. Alors que Venom 3 sort au cinéma à la fin du mois, avec potentiellement une apparition du Tisseur, Marvel et Disney pourraient renvoyer l'ascenseur à Sony avec l'ajout de Venom, Carnage, ou encore un Peter Parker lui-même affecté par le symbiote, dans ce qui s'annoncerait alors être un beau melting-pot cosmique.

Ne manquerait plus qu'une version live-action de Miles Morales et Gwen Stacy des excellents films d'animation SpiderVerse pour que le festival soit complet dans Spider-Man 4. À noter que, le film étant actuellement au tout début de sa production, toutes ces informations sont à prendre avec de prudentes pincettes. Il convient d'attendre des confirmations officielles pour en avoir le cœur net.

Une suite de No Way Home à la hauteur des attentes ? @ Marvel

Sources : Cosmic Circus ; MyTimeToShine sur X.com