Le moins que l'on puisse dire, c'est que Spider-Man 4 prend son temps. Après l'éclatant succès de No Way Home, la pression est énorme pour sa suite. Selon le réputé leaker DanielRPK, les choses se précisent enfin à son sujet. Il va toutefois a priori faire preuve de patience, et le thème envisagé pour ce prochain film du Tisseur pourrait autant plaire que décevoir. Voyons voir tout cela.

Des infos majeures leakent sur la Toile pour Spider-Man 4

Après avoir annoncé une sortie en 2025 sur Spider-Man 4, DanielRPK revient à la charge avec un leak plus frais. Malheureusement, celui-ci revient sur ses précédents propos, suite aux bouleversements dans les coulisses du prochain film centré sur Peter Parker. Jon Watts a enfin décidé de quitter le navire après avoir réalisé les trois derniers volets avec Tom Holland dans le rôle principal. Il se pourrait toutefois qu'il soit remplacé par une personne qui connaît bien son sujet : Sam Raimi, le réalisateur des long-métrages avec Tobey Maguire dans le costume du Tisseur, qui ont propulsé les films de super-héros vers de nouveaux sommets au début des années 2000.

Selon DanielRPK, de tels bâtons dans les roues de la production de Spider-Man 4 vont donc fatalement provoquer un peu retard : il se pourrait que la suite de No Way Home nous donne finalement rendez-vous courant juillet 2026, au grand dam des fans. Outre cette nouvelle fenêtre de sortie, le leaker a également précisé le thème abordé par le prochain film. Alors que le précédent mettait en avant les Tisseurs de Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire, Spider-Man 4 pourrait à nouveau s'intéresser au multivers.

Un retour du trio gagnant pour Spider-Man 4 ? © Sony

Un potentiel thème qui divise les dimensions

Il semblerait que, en interne, le débat était enflammé s'agissant de faire une suite plus « terre-à-terre » dans la veine des deux premiers films avec Tom Holland, ou repartir dans le multivers. Si l'on en croit DanielRPK, la deuxième solution aurait rassemblé plus d'adeptes. Mais les fans ayant pris connaissance du leak ont quant à eux une opinion plus mitigée à ce sujet. Certains éprouvent une certaine lassitude vis-à-vis d'un thème déjà exploré, selon eux, jusqu'à l'excès chez Marvel.

D'autres sont au contraire plutôt excités à l'idée de voir s'étendre encore le SpiderVerse, avec éventuellement une apparition en live-action d'un certain et populaire Miles Morales. Les derniers films d'animation à son sujet ont également été de véritables cartons, ce qui aurait pu motiver l'équipe derrière Spider-Man 4. Puisqu'il ne devrait pas sortir avant 2026, nous avons toutefois tout le temps du multivers pour en avoir le cœur net.

Ou peut-être l'arrivée de Miles Morales en live-action au cinéma ? © Sony

Source : DanielRPK sur Patreon