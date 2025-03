Le film Spider-Man 4 aurait enfin décidé de son grand méchant. Toutefois, ce ne serait pas ce à quoi on s'attendait si on en croit les dernières fuites.

L'Homme-Araignée n'est pas près de ranger son costume. Il enchaîne les missions à tout-va, pour le petit comme pour le grand écran. L'un des plus attendus à ce jour est assurément le nouveau film live-action du MCU. De fait, Tom Holland doit rempiler pour Spider-Man 4 dont le tournage devrait se tenir à l'été 2025. Les choses se préparent donc doucement en coulisses, y compris pour le grand méchant.

Un méchant inattendu pour Spider-Man 4 ?

Depuis Spider-Man Homecoming, Tom Holland en a vu passer des adversaires dans ses films (sans compter ses interventions auprès des Avengers). Le Vautour, Shocker, Mystério, et même les anciens adversaires de ses alter-égo des précédents films... porter le costume de l'Homme-Araignée n'est pas de tout repos ! Ce n'est pas sa nouvelle vie anonyme et solitaire qui changera les choses. Le film Spider-Man 4 promet de mettre de nouveaux dangers sur la route du super-héros. Cependant, l'intrigue de ce nouvel opus est encore énigmatique. Elle l'est même plus encore après les derniers leaks.

De fait, de nouvelles révélations viennent semer le doute sur l'identité du grand méchant du prochain film Spider-Man. Ces derniers temps, plusieurs sources rapportaient que Peter Parker devrait faire face à une antagoniste féminine. Dès lors, beaucoup imaginaient Black Cat faire une apparition, conformément à certaines fuites. Cependant, qu'elle soit vraiment présente ou non dans cet épisode, c'est un autre grand-méchant qui aurait été choisi pour le film.

D'après Jeff Sneider, leaker spécialisé dans les productions Marvel, ce serait un personnage d'une autre nature qui s'opposerait à Spider-Man dans le quatrième opus. D'après ses sources, il s'agirait du Caméléon (The Chameleon), capable de changer de visage. Jusqu'à présent, cet antagoniste n'a fait que de minimes apparitions dans les récentes productions. Il travaille sous une autre identité pour Mystério dans Far From Home et il apparaît brièvement à la fin de Kraven, sous les traits du comédien Fred Hechinger. Ce dernier sera-t-il de retour dans Spider-Man 4 ? À moins que la récente annonce de casting concerne justement le Caméléon.

Toujous est-il que ces déclarations ne font pas l'unanimité. D'un côté, certains se réjouissent de retrouver un méchant « Street-Level ». Qui plus est, plusieurs internautes y voient là une belle manière d'accentuer la crise identitaire de notre super-héros. En revanche, d'autres craignent que l'antagoniste féminine ne soit finalement pas de la partie. À moins que le Caméléon ne soit incarné par une femme cette fois, plutôt qu'un homme comme on l'a toujours connu. Dans tous les cas, les débats sont ouverts pour Spider-Man.

© Giant-Size Amazing Spider-Man: Chameleon Conspiracy (2021) #1, Marcelo Ferreira, Ig Guara, Carlos Gomez, Zé Carlos.