Après son report au 31 juillet 2026 aux États-Unis, Spider-Man 4 pourrait sortir le 29 juillet 2026 en France. Tout ce que l'on sait vraiment à ce stade sur le film, c'est qu'il y aura Tom Holland et Zendaya. Les deux stars de ces nouvelles adaptations seront rejoints par Sadie Sink (Stranger Things). Son rôle n'a pas été divulgué, mais les fans pensent qu'elle pourrait être intégrée à cet univers en tant que Jean Grey des X-Men ou une autre version de Mary Jane.

De nouveaux indices sur les personnages de Spider-Man 4

Tout ce que peuvent faire les fans actuellement vis-à-vis de Spider-Man 4, c'est établir des spéculations à mesure que des rumeurs sur le casting circulent sur la toile. D'ailleurs, de nouveaux personnages auraient leaké si l'on en croit les propos de DanielRPK, et les fans n'attendent que ça. D'après lui, Sony Pictures et Marvel Studios sont à la recherche de plusieurs actrices et acteurs pour des personnages inconnus. D'abord, les deux sociétés seraient en quête de la candidate parfaite âgée de 30 à 50 ans, de toutes ethnies, pour prêter ses traits à un méchant féminin. « Une figure puissante et imposante avec une forte présence à l'écran ».

Si l'on se fie à ce qui est dit, Spider-Man 4 rechercherait également un homme d'une vingtaine d'années « plein de ressources », en plus d'un autre rôle masculin. Un homme de 30 à 50 ans, de toutes ethnies, décrit comme faisant office de « figure d'autorité qui voit le monde en noir et blanc, loyal, déterminé et prêt à franchir les limites pour maintenir l'ordre » est mentionné.

Dans les théories, plusieurs noms ont été lancés mais ceux qui reviennent le plus souvent sont ceux d'Harry et Norman Osborn, Silver Sable, Mister Negative voire Capitaine Stacy. DanielRPK n'a pas fait plus de commentaires sur ces leaks liés au casting de Spider-Man 4, mais a déclaré ceci. « Spider-Man 4 sera basé librement sur les comics Spider-Island de 2011 et 2015. Le film cherche à recruter un nouveau groupe d'amis pour Peter, dont Harry Osborn, Carlie Cooper et Lily Hollister. Shang-Chi et Mr Negative devraient également apparaître ». Black Cat pourrait également être de la partie.

Source : DanielRPK.