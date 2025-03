Après une trilogie qui a cartonné pour les nouvelles aventures de Spider-Man sur grand écran, un quatrième opus est en préparation. Bien sûr, malgré les déclarations de l'acteur à propos de retrait potentiel du monde du cinéma dans un avenir proche, ce sera toujours Tom Holland qui endossera le masque de l'Homme-Araignée. Cependant, il ne pourrait pas jouer les super-héros sans super-vilain en face. Or, il semblerait que tout commence à se préciser côté casting.

Elle va en faire voire de toutes les couleurs à Spider-Man

Un nouveau chapitre est sur le point de s'écrire avec Spider-Man 4. De nouveaux défis personnels attendront Peter Parker, mais aussi son alter-ego. Le super-héros originaire du Queens s'échauffe donc pour une nouvelle vie après les événements du troisième opus avec une production attendue à l'été 2025 pour le prochain film.

Reste à déterminer qui se tiendra aux côtés de l'Homme-Araignée dans Spider-Man 4... mais aussi, qui se tiendra face à lui ! Une nouvelle rumeur vient de paraître sur la toile. C'est l'insider MyTimeToShineHello, spécialisé dans le monde du cinéma et particulièrement le MCU, qui a partagé l'information officieusement : le prochain opus mettrait en scène non pas un, mais une antagoniste. Ce serait une première pour le super-héros de Tom Holland et ça répondrait à une grosse attente des fans.

L'Homme-Araignée devrait donc se tenir prêt à affronter une femme. L'insider précise en plus que ce n'est pas l'actrice Sadie Sink (Stranger Things, O'Dessa) qui remplira le rôle de la super-méchante. Cela coïncide effectivement avec les dernières confirmations sur sa participation au film en tant que Mary Jane.

Dès lors, on pourrait s'attendre à ce qu'une autre rumeur soit bientôt corroborée. Depuis quelque temps, les bruits de couloirs évoquent la présence de Black Cat dans le film. Avec plusieurs échos à propos d'Anya Taylor-Joy dans le rôle de Gwen Stacy, et si finalement elle jouait plutôt les méchantes ? Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais elle fait déjà grimper la hype des fans. Enfin, à en croire MyTimeToShineHello, nous aurions très prochainement des nouvelles officiellement à propos de cette antagoniste.