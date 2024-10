S'il y a bien un super-héros chez Marvel qui a toujours autant de succès, peu importe le support (cinéma, jeux vidéo ou encore série animée), c'est bel et bien Spider-Man. Et forcément, l'attente est énorme concernant le prochain film de la saga avec Tom Holland, surtout après les péripéties de No Way Home.

Spider-Man 4 a une belle annonce pour vous

C’est donc officiel ! Tom Holland a confirmé que Spider-Man 4 est en préparation. Il a fait cette annonce lors de son passage dans l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon. Une nouvelle qui ravit les fans de l’homme-araignée, impatients de retrouver leur héros après une longue absence sur les écrans. Mais ce n'est pas tout... Le tournage commencera à l’été 2025.

Cette nouvelle était très attendue, surtout après le succès colossal de No Way Home, qui a réuni plusieurs générations d’acteurs ayant incarné Spider-Man. Mais depuis, silence radio. L’attente a été longue, mais elle en valait la peine. Les fans peuvent enfin souffler : Spider-Man n’a pas dit son dernier mot.

Quel avenir pour Peter Parker ?

Malgré cette grande annonce, Tom Holland reste discret sur l'intrigue de ce nouveau film. Aucune information précise n'a filtré pour le moment. Cependant, des indices circulent. On sait que Tom Holland et Zendaya, qui incarne MJ, ont déjà lu le scénario. Cela montre que l’équipe avance bien. Mais pour ce qui est de l’histoire, c’est le flou total.

Cela n’empêche pas les rumeurs de se multiplier. Certaines évoquent l’apparition de Knull, un personnage issu de l’univers de Venom. Si cela se confirme, il pourrait devenir le principal antagoniste de Peter Parker dans ce nouveau film. Un duel entre Spider-Man et Knull pourrait apporter une nouvelle dynamique et faire grimper l’excitation autour de Spider-Man 4.

Avec cette annonce, une autre question brûle les lèvres des fans : quel sera le rôle de Spider-Man dans l’avenir du MCU ? Avec des films majeurs comme Avengers: Doomsday à venir, le super-héros pourrait bien être au cœur des prochaines intrigues.

Source : The Tonight Show