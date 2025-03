C'est en tout cas ce que l'on peut tirer d'une interview de ces derniers auprès de nos confrères brésiliens chez Omelete. Pour rappel, les frères Russo sont actuellement sur deux fronts en lien avec les fameux Avengers : Doomsday et Secret Wars. Le premier est attendu l'année prochaine en salles, et le second en 2027. Et il semblerait que la pause prise par les réalisateurs depuis Endgame leur aurait fait du bien et ouvert de nouvelles perspectives pour raconter la suite de l'histoire du tentaculaire MCU.

Pas la fin du monde, et au contraire la résurrection pour Avengers et le MCU ?

Depuis Endgame, le MCU s'est trouvé dans une longue période de ventre mou, avec une succession de films au succès critique et commercial plus que mitigé. Quelques œuvres ont toutefois réussi à très bien s'en tirer, comme Deadpool & Wolverine. Avec Thunderbolts et Les 4 Fantastiques, le fameux Univers Cinématique Marvel entrerait dans une nouvelle phase de son histoire. Du côté des Avengers, cela commencera par le cinquième film, baptisé Doomsday. Celui-ci introduira pour rappel l'iconique Dr Doom, incarné par nul autre que Robert Downey Jr. (Iron Man). Les défenseurs de l'humanité risquent d'y faire face à l'un des adversaires les plus dangereux de tout Marvel.

Viendra ensuite Avengers Secret Wars. Dans les comics, une entité connue sous le nom de Beyonder créé Battleworld, une planète uniquement dédiée à des combats spectaculaires, où il y téléporte divers héros et vilains. Reste à voir comment les frères Russo entendent adapter cette histoire dans le sixième film des Avengers. Toujours est-il que, au micro d'Omelete, Joe Russo a indiqué que « Secret Wars marquera un nouveau départ pour le MCU. Nous avions raconté la fin d'un arc avec Endgame, et maintenant nous allons conter le début d'un autre ».

De son côté, Avengers Doomsday devrait donc participer à la clôture de ce nouvel arc du MCU introduisant notamment les 4 Fantastiques, considérés comme le premier groupe de super-héros ayant vraiment propulsé Marvel au rang de popularité que l'on connaît aujourd'hui. Compte tenu du fait que Dr Doom est l'ennemi juré de cette famille pas comme les autres, gageons que leur rencontre va faire des étincelles, surtout avec l'ancien interprète d'Iron Man dans le rôle. Rendez-vous en 2026 pour Doomsday, puis en 2027 pour Secret Wars, afin de voir si le retour des frères Russo sera vraiment été salvateur pour le MCU.

© Marvel

Source : Omelete