Après une accalmie, les fans de la franchise Resident Evil devraient avoir pas mal de choses à se mettre sous la dent dans un avenir proche. D'un côté, les nouveaux jeux font de plus en plus parler bien qu'ils restent encore entourés de mystère. De l'autre côté, c'est un autre type de production qui éveille la curiosité. On parle bien sûr du prochain film de Zach Cregger, qui continue de se préciser pour faire monter la hype.

Un film Resident Evil pas comme les autres

Étonnamment, les films Resident Evil n'ont pas bonne réputation mais occupent une place particulière dans le cœur des fans. Du moins, les premiers. Avec le temps, les adaptations de la licence horrifique de Capcom ont échoué à rassembler. On l'a très bien vu avec la série Netflix live-action depuis annulée. Même le dernier film en date, Welcome to Racoon City a raté sa cible. Il prônait un retour aux racines des jeux qui s'est révélé plus que décevant pour beaucoup, d'où une note de 3,6/10 octroyée par le public sur Metacritic.

Dès lors, le prochain film Resident Evil risque d'avoir du mal à convaincre. Mais, le réalisateur Zach Cregger ne désespère pas ! Présent à la CinemaCon de Las Vegas, il a pris la parole pour présenter son projet. Même si après les dernières désillusions des précédentes adaptations, c'est compliqué d'avoir confiance, il a des arguments qui pourraient bien parler aux fans.

De fait, Zach Cregger promet que son film Resident Evil « ne ressemblera à aucun des films précédents ». Ne serait-ce que dans la trame, il promet d'adopter une dynamique qui pourrait ressembler à celle d'un jeu. Il explique que l'histoire suivra une personnage d'« un point A à un point B ». En ce sens, le réalisateur pourrait véritablement parvenir à reproduire une sensation proche de ce qu'on a connu dans les opus les plus appréciés de la saga.

Si les rumeurs sont avérées, le nouveau long-métrage de la franchise pourrait se focaliser uniquement sur un personnage incarné par Mikey Madison (Anora). Cela nous éloignerait alors de l'hypothèse d'une adaptation littérale de Resident Evil 0. En revanche, ça nous rapprocherait d'une rumeur qui évoquait une intrigue centrée sur un coursier devant livrer un paquet à un hôpital abandonné. Dès lors, ce serait bien une histoire inédite que nous proposerait Cregger, à découvrir sur grand écran en septembre 2026.

Rebecca Chambers et Billy Coen dans Resident Evil Zero. © Capcom.