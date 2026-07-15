Le prochain chapitre de Solo Leveling se jouera sur grand écran. Après plusieurs mois de rumeur, la suite de l'anime phénomène quittera le format de la série pour devenir un film qui aura droit à une sortie en salles de cinéma.

L'Anime Expo a été l'occasion pour Crunchyroll de faire la grande annonce pour la suite de l'anime Solo Leveling. Après le succès des deux premières saisons, l'adaptation de l'œuvre de Chugong reviendra avec un film, un peu à la manière de ce qu'on a pu voir pour Demon Slayer. Les rumeurs étaient donc fondées. Maintenant que nous le savons, faisons le point sur les premiers éléments dévoilés.

Beyond the System, la suite tant attendue de l'anime officialisée

Le Crunchyroll Showcase de l'Anime Expo 2026 a finalement levé le voile sur Solo Leveling Beyond the System. Alors que l'anime avait déjà eu droit à un long-métrage récapitulatif pour sa première saison, cette nouvelle production servira directement de suite à la série en lieu et place d'une saison 3.

Ainsi, bien que de récents documents officiels laissaient espérer une saison 3, Solo Leveling Beyond the System racontera la suite de l'aventure de Jinwoo en prenant exemple sur Demon Slayer pour son dernier arc. Ainsi, ce film fraîchement annoncé reprendra le cours de l'histoire là où la saison 2 nous avait laissés.

Qui réalise le film Solo Leveling Beyond the System ?

Le film Solo Leveling Beyond the System va donc donner un nouvel élan à la saga. Plusieurs sociétés de production prennent d'ailleurs en charge le projet, garantissant de grands moyens mobilisés :

Crunchyroll

Aniplex

Netmarble

D&C Media

Kakao Piccoma

Toutefois, pas de panique pour les fans ! Le studio A-1 Pictures a qui on doit les premières saisons de la série va bien réaliser le film Solo Leveling Beyond the System. Cela a de quoi donner bon espoir dans la qualité d'exécution de ce long-métrage, qui plus est après avoir déjà vu ce dont l'équipe est capable sur ReAwakening.

Quand sortira le film Beyond the System ?

Si le Crunchyroll Showcase a permis de lever le voile sur un tas de détails autour du projet, une question reste encore en suspens. De fait, on ignore encore la date de sortie du film Solo Leveling Beyond the System.

Néanmoins, Sony et Crunchyroll ont une bonne nouvelle concernant sa sortie. Puisque la saison 3 est remplacée par un film, celui-ci sera diffusé au cinéma. Cependant, il faut encore savoir si Beyond the System sera proposé dans les salles françaises.

Où regarder l'anime Solo Leveling ?

En attendant la sortie du film Solo Leveling Beyond the System, vous avez tout le loisir de voir ou revoir l'anime. Celui-ci est disponible en streaming dans plusieurs abonnements :

Crunchyroll

Molotov TV

SFR Play