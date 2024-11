Après l'arrêt de plusieurs séries à succès, comme Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou My Hero Academia, le monde du manga est à la recherche de ses héritiers... et il pourrait bien en avoir trouvé un solide du côté des manhwa. On pense à Solo Leveling, le nouveau carton signé Chugong et tout droit venu de la Corée du Sud.

D'abord publiés en tant que romans, l'univers s'est vu adapté en ligne sous forme de webtoon avant de d'arriver sur nos écrans cette année via l'anime. Celui-ci a mis tout le monde d'accord en une saison, si bien que la suivante est très attendue. Ça tombe bien, car la saison 2 se précise enfin, ça va vous hyper !

La saison 2 de Solo Leveling va envoyer du lourd

Solo Leveling a lancée l'année 2024 avec panache du côté des sorties d'anime. La saison 1 a tout de suite donné le ton. On peut dire que le studio A-1 Pictures s'est dépassé en termes d'animation, avec des scènes époustouflantes rythmée par la musique de Hiroyuki Sawano (L'Attaque des Titans, Bleach: Thousand Year Blood War). Enfin, la fidélité et la maîtrise des libertés dont fait preuve cette adaptation à l'œuvre originale a terminé de convaincre les fans de la première heure.

Pour commencer à faire monter la température pour la saison 2, Solo Leveling dévoile la chanson qui boostera son opening. Une nouvelle fois, il mise sur du très lourd. Après le boys band sud-coréen Tomorrow X Together pour la saison 1, c'est un featuring plutôt exceptionnel qu'il s'offre pour la suite. Une vraie bonne surprise !

Le thème d'ouverture, intitulé “RawakeR”, est interprété par la super star japonaise LiSA, qu'on a déjà pu entendre sur des opening d'anime comme Angel Beats, en duo avec Felix de STRAY KIDS. Oui, oui, le du groupe sud-coréen qui signe “Come Play”, l'un des morceaux-phares de la saison 2 d'Arcane. Enfin, à la production, nous retrouvons Sawano, le compositeur attitré de l'anime.

Quand sortira la saison 2 de Solo Leveling ?

Solo Leveling a tout bonnement battu des records de popularité sur Crunchyroll à sa sortie ! La saison 2 “Arise from the Shadow” est donc attendue au tournant. Les fans le savent déjà, ils n'ont pas énormément de temps à attendre pour la découvrir. De fait, elle est prévue pour janvier 2025 sur ladite plateforme de SVOD.

Jinwoo Sung fera donc son retour en début d'année prochaine pour mener sa quête à bien. Doté de nouvelles capacités après avoir frôlé la mort de très près, il est décidé à développer ses pouvoirs et percer les secrets derrière leur apparition. Comme le dévoile le trailer opening, de nouveaux combats l'attendent. Les équipes d'A-1 semblent avoir, une fois de plus, donné le meilleur pour nous en mettre plein la vue !