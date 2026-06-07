Dans moins d'un mois, ça va être le feu pour tous les fans de japanimation. L'Anime Expo 2026 promet de réunir les mangas les plus attendus des prochains mois et années.

Les annonces vont pleuvoir du 2 au 5 juillet prochain. Le Convention Center de Los Angeles accueillera un événement immanquable pour toutes celles et ceux adeptes des adaptations de mangas, light novels et autres webtoons. Et pour cause, l'Anime Expo 2026 rassemblera les plus grands acteurs du milieu pour présenter des nouveautés et suites phénomènes. Jujutsu Kaisen, Cybberpunk, Les Carnets de l'apothicaire... Découvrez les premiers titres qui ont promis d'être au rendez-vous.

De très grosses séries répondront présentes à l'Anime Expo 2026

Plus grosse convention de l'année, l'Anime Expo 2026 promet d'envoyer du lourd cette année encore. Certaines des séries les plus appréciées du moment répondront présentes. On sait déjà que Jujutsu Kaisen célèbrera les 5 ans de sa diffusion. Nous aurons aussi droit à un panel spécial de Frieren ainsi qu'à une diffusion en avant-première de la suite de Bleach. Tout aussi culte, JoJo's Bizarre Adventure réunira son équipe pour parler de Steel Ball Run. Autre suite très attendue, Cyberpunk Edgerunners 2 va enfin donner de ses nouvelles à cette occasion.

Plusieurs studios de premiers plans sont aussi attendus à l'Anime Expo 2026. Bandai Namco organise un panel pour accompagner deux titres de son catalogue, dont le très attendu remake The Ghost in the Shell juste avant sa sortie, le 7 juillet 2026. L'équipe de CloverWorks, à qui on doit notamment Spy x Family et My Dress-Up Darling, viendra parler de ses différents projets en cours. Sans compter, évidemment, sur toutes les productions Crunchyroll. Le diffuseur a déjà annoncé son line-up, avec des titres très surveillés comme Les Carnets de l'apothicaire, Tomb Raider King ou encore Gachiakuta.

On sait également que le game director Satoshi Hirayae participera au panel d'Arc System Works pour parler d'un projet encore secret. Après le récent teasing autour du renouveau de la franchise Naruto, certains espèrent avoir de premiers détails sur le futur jeu récemment évoqué à l'occasion de l'Anime Expo 2026. Par ailleurs, ce rendez-vous fixé le samedi 4 juillet sera l'occasion d'avoir des informations sur le jeu de combat Guilty Gear Strive et le futur SRPG Demon's Night Fever.

Le programme de l'édition 2026 avec Jujutsu Kaisen, Frieren, Ao Ashi et tant d'autres

Le programme de l'Anime Expo continue de s'allonger de jour en jour. Toutefois, nous avons déjà un bon aperçu de la plupart des panels qui auront lieu durant le week-end de l'édition 2026. De très grosses séries seront au rendez-vous ainsi que des nouveautés qui devraient éveiller votre curiosité :

2 JUILLET : Alien Stage — conférence avec la promesse d'une « annonce spéciale » Doki Doki Literature Club — conférence sur l'écriture des personnages Goodbye, Lara — diffusion de l'épisode 1 et discussion des coulisses Square Enix Manga & Books — présentation de prochaines publications

3 JUILLET : Ao Ashi — conférence sur l'impact des anime de sports avec le producteur BAKI-DOU: The Invincible Samurai — panel du studio pour des infos sur la prochaine saison Black Torch — avant-première mondiale Blue Archive — panel spécial Blue Box — panel officiel en présence des voix japonaises et anglaises Cyberpunk: Edgerunners 2 — panel avec le studio TRIGGER Fate/strange Fake — panel sur les coulisses du doublage anglais GROW UP SHOW -Sunflower Circus- — panel avec l'équipe de A-1 Pictures Kagurabachi — avant-première du 1 er épisode et panel avec l'équipe Kill Blue — rencontre spéciale avec le mangaka Tadatoshi Fujimaki Marriagetoxin — panel avec le réalisateur et deux seiyu MASHLE: MAGIC AND MUSCLES — échange avec le producteur de l'animation ReZero — diffusion en avant-première de l'arc Recapture Sentenced to Be a Hero — discussion sur les coulisses avec Studio Kai Sparks of Tomorrow — avant-première US STEINS;GATE RE:BOOT — événement spécial pour les 15 ans et le pré-lancement STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure — panel spécial avec l'équipe The Ghost in the Shell — panel juste avant la sortie The Ramparts of Ice — diffusion de l'épisode 14 et rencontre

4 JUILLET : Akane-banashi — panel spécial organisé par TV Asashi Ascendance of A Bookworm — panel en présence du réalisateur Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity Stage — diffusion en avant-première de la partie 2 de la saison finale Eleceed — première présentation de l'anime tiré du webtoon de Jeho Son et Zhena Frieren: Beyond Journey's End — panel spécial organisé par TOHO avec espoir du premier trailer de la saison 3 From Old Country Bumpkin to Master Swordsman — avant-première et panel Jaadugar: A Witch in Mongolia — avant-première avec le studio Science Saru The Forsaken Saintess and Her Foodie Roadtrip in Another World — présentation en simulcast Though I Am an Inept Villainess — avant-première US

5 JUILLET : Hell Mode — seconde world premiere Jujutsu Kaisen — célébration des 5 ans et possibilité d'infos sur la saison 3

