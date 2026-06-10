L'anime Solo Leveling est clairement l'un des plus gros cartons de ces dernières années. C'est pourquoi le public attend impatiemment la saison 3. Celle-ci vient de redonner de ses nouvelles, mais ça va faire des déçus.

Après le succès en ligne et en librairie, le webtoon / manwha Solo Leveling a tout écraser sur son passage avec son adaptation animée. La série a alors obnubilé la toile d'épisode en épisode, les spectateurs commentant passionnément chaque affrontement. De plus, elle a en plus battu le score de notation de One Piece sur Crunchyroll. Un exploit qui rend l'attente de chaque nouvelle saison encore plus difficile. Mais là, le temps se fait long pour la saison 3. Or, il semblerait que ce ne soit pas terminé.

La saison 3 de Solo Leveling commence à se préciser, mais...

Les deux premières saisons de Solo Leveling se sont enchaînées d'une année sur l'autre entre 2024 et 2025. Dès lors, le public pensait qu'il en serait de même pour la suite. Sauf que, à son grand désespoir, nous sommes déjà au mois de juin 2026 et toujours aucun nouvel épisode en vue. Cependant, on sait maintenant quand la saison 3 devrait être diffusée.

C'est grâce à l'éditeur sud-coréen D&C Media, qui détient les droits d'exploitation, qu'on a enfin une fenêtre de sortie pour la saison 3 de Solo Leveling. De fait, l'entreprise a publié il y a quelques jours son bilan financier pour le quatrième trimestre de l'exercice financier 2025. Elle a ainsi fait un point sur l'anime d'un de ses titres stars. Ainsi, elle donne des détails sur la diffusion des premières saisons et le calendrier de la troisième :

Saison 1 : 12 épisodes en janvier 2024

Saison 2 : 13 épisodes en janvier 2025

Saison 3 : Officialisée, avec une sortie attendue entre 2027 et 2028

© D&C Media.

D'ores-et-déjà, les fans ne peuvent cacher leur impatience mais estiment pour certains que l'attente en vaudra la peine. De plus, cette tournure semble écarter une crainte apparue après des leaks encore flous. En effet, des rumeurs couraient quant à la possibilité que la suite de Solo Leveling prendrait la forme d'un film. Or, le document de D&C Media a plutôt l'air de confirmer que nous aurons bien droit à une saison 3.

Par ailleurs, la publication des résultats financiers de l'éditeur a beau mentionner la saison 3 de Solo Leveling, elle ne donne pas de nouvelle des autres projets d'adaptation. Pour rappel, Netflix aurait acquis les droits pour une série live-action, tandis que Kakao, l'éditeur en ligne du webtoon, avait évoqué la possibilité d'un film en prises de vue réelle.