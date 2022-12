Les deux premières saisons de la série The Witcher avaient réussi à trouver leur public sur Netflix peu après leur diffusion. Le show porté par le trio gagnant Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan sera même renouvelé pour une troisième et quatrième saison. D’ailleurs, Henry Cavill quittera la série dès la saison 3 pour céder sa place au petit frère de Thor.

Face à ce succès, Netlfix a alors commandé une série dérivée censée nous raconter l’histoire de la fameuse Conjonction des Sphères, le cataclysme qui donne naissance à l’univers du sorceleur. Seulement voilà, le public et les critiques n’ont clairement pas apprécié le voyage.

Carton rouge pour The Witcher Blood Origin

The Witcher : Blood Origin, comme la plupart des nouveautés, fait actuellement partie des tendances les plus regardées de la plateforme et il y avait donc de l’espoir. Le problème, c’est que le public ne reste pas et n’est pas convaincu, bien au contraire. Sur Rotten Tomatoes, le spin-off obtient la note glacial de 38% pour 24 critiques de la presse et un score ridicule de 8% pour près de 2040 avis de téléspectateurs. Un désastre.

À titre de comparaison, la série d’origine, The Witcher, est actuellement à 81% du côté de la presse pour un score de 75% du côté du public. Et le spin-off animé, The Witcher : Le Cauchemar du Loup, à quant à lui 100% du côté de la presse et 83% pour le public. Mercredi, autre bombe de Netflix de cette fin d’année, a de son côté un score presse de 71% et un score de 86% chez le public.

Le spin-off de The Witcher se fait littéralement détruire sur Rotten Tomatoes et pratiquement partout ailleurs. Certains reproche notamment à la série de ne rien apporter et de ne donner « aucune réponse » sur le cataclysme ou la création des premiers sorceleurs, de « traiter ses sujets à l'arrache », ou encore d'être tout simplement un « tas de m*rde bourré de mauvaises idées ». En bref, les fans ne sont clairement pas contents.

The Witcher Blood Origin est donc très, très mal parti et ça sent le roussi pour la suite. Netflix a en effet déjà mis à mort des séries ayant de bien meilleurs retours et il serait surprenant de voir le géant de la VOD investir davantage dans ce qui se présente comme étant l’un des pires démarrages de la plateforme.