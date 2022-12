La série The Witcher de Netflix continuera sans Henry Cavill, mais ce dernier ne partira pas sans avoir le droit à un final des plus héroïques.

Après un feuilleton de plusieurs semaines, Henry Cavill a finalement quitté la série The Witcher et a été remercié de chez DC. Il ne reprendra donc ni l’épée du sorceleur, ni la cape de Superman, mais enfilera l’armure des Space Marines de la prochaine série Warhammer 40K.

Mais avant ça, on le retrouvera tout de même pour une ultime saison de la série The Witcher avant qu’il ne rende définitivement les armes. Une saison 3 qui s’annonce d'ores et déjà chargée en émotion sans même parler du scénario lui-même. Mais que les fans se rassurent, s’ils verseront certainement une larme en disant adieu à Cavill, le bonhomme ne partira pas sans avoir le droit à son propre final. Et d’après les showrunners, ça va être héroïque !

La saison 3 de la série The Witcher s'annonce déchirante

C’est la showrunner Lauren Hissrich qui a déclaré au micro d’EW, que toute l’équipe de la série The Witcher voulait vraiment marquer le coup pour cette ultime saison avec Henry Cavill. Dans cette optique, la série marquera un véritable tournant dans l’histoire de Geralt, comme pour clôturer son arc personnel et lui permettre de changer d'interprète dans de bonnes conditions. Dans cette saison 3, Hissrich affirme que Geralt cherchera par tous les moyens à rejoindre et protéger Ciri, même s’il doit faire une croix sur une partie de sa personnalité. Geralt abandonnera donc une partie de lui-même, Henry Cavill, et reviendra complètement changé dans la saison 4. Un adieu des plus héroïque d'après les showrunners.

Le changement le plus important pour Geralt c’est qu’il devra abandonner sa neutralité et faire tout ce qu'il faut pour rejoindre Ciri. Et pour moi, c'est l'adieu le plus héroïque que nous pouvions faire, même si ce n'était pas écrit pour ça. Geralt a une nouvelle mission en tête lorsque nous le retrouverons dans la quatrième saison. Ce sera un Geralt différent de ce que nous attendions. Lauren Hissrich via EW

Et pour le coup le changement se verra puisque Cavill laissera sa place au petit frère de Thor, Liam Hemsworth, dès la saison 4. Ce dernier est d’ailleurs chaud comme la braise et compte bien nous épater en tant que sorceleur. C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Mais la relève risque d’être difficile tant Cavill a marqué les fans.

Pour l’heure, on attend déjà de voir ce que nous réserve la saison 3 de The Witcher qui devrait être disponible sur Netflix durant la seconde moitié de 2023 si tout va bien.