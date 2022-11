Les elfes du Seigneur des Anneaux n'ont qu'à bien se tenir, la série Netflix The Witcher Blood Origin arrive et le fait savoir avec une chouette bande-annonce.

Une fois de plus, Netflix s'intéresse de très près à l'univers du sorceleur avec la commande d'une nouvelle série pour sa plateforme, The Witcher Blood Origin. Attendue pour le 25 décembre, celle-ci fait sa promotion en vidéo.

The Witcher Blood Origin tease sa sortie en vidéo

Après l'anime Le Cauchemar du loup et la série principale qui continuera sans Henry Cavill à l'avenir, Netflix va lancer un spin-off sans les héros iconiques de la franchise. Pas de Geralt de Riv, Yennefer ou encore Ciri étant donné que ce nouveau programme se passe 1200 ans avant, durant l'ère elfique.

The Witcher Blood Origin se concentrera sur l'origine du tout premier sorceleur et sur les évènements qui ont mené à la « conjonction des sphères », là où toutes les espèces se sont rejointes.

Se déroulant à l'ère elfique, 1 200 ans avant l'arrivée de Geralt de Riv, Yennefer et Ciri, The Witcher : L'héritage du sang se présente comme un conte des temps anciens, qui ont vu émerger le premier sorceleur ainsi que les événements ayant conduit à la "conjonction des sphères", où monstres, humains et elfes se sont rassemblés pour ne former qu'un seul monde.

Au casting, on aura notamment Michelle Yeoh, l'actrice malaisienne adepte des arts martiaux vue en tant que James Bond Girl dans Demain Ne Meurs Jamais, Everything Everywhere All at Once ou encore Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Quels elfes aura la préférence du public ? Ceux de The Witcher Blood Origin ou du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ?