En l’espace de quelques semaines seulement, Henry Cavill a perdu deux de ses plus grands rôles. L’acteur avait quitté la série The Witcher pour enfiler à nouveau la cape de Superman, très certainement pour une somme plus juteuse. Manque de pot, la direction de DC a depuis changé et James Gunn a de nouveaux projets pour le kryptonien, ce qui oblige l’éditeur de comics à l’évincer. Il pourra certes se consoler avec son film Warhammer en préparation, mais les fans espèrent malgré tout un retour de Henry Cavill dans la série The Witcher. Netflix a déjà tranché sur le sujet.

Henry Cavill ne reviendra pas dans la série The Witcher

Le malheur des uns peut-il réellement faire le bonheur des autres ? Les fans de la série The Witcher l’ont espéré très fort. A l’annonce du départ de Henry Cavill de l’adaptation dès la saison 4, une pétition a commencé à circuler sur le net pour le faire revenir. Un mouvement qui a pris une nouvelle ampleur lorsque que le renvoi par DC de l’acteur a été confirmé il y a quelques jours. Son avenir en tant que Superman étant définitivement enterré, ne pourrait-il pas reprendre le rôle de Geralt de Riv ? Ce ne sera pas le cas.

« La saison 4 de The Witcher continuera sans changement, c’est-à-dire que Liam Hemsworth jouera bien le rôle de Geralt de Riv », a confirmé dans un premier temps le site Variety. Des propos que Netflix a également appuyé du côté de CNN. « Henry Cavill est un Geralt extraordinaire, mais je pense que Liam le sera lui aussi » a ajouté Peter Friedlander, à la tête des programmes nord-américains du géant du streaming. C’est donc la double peine pour Henry Cavill, qui se retrouve alors dépourvu de ses deux rôles emblématiques en l’espace de quelques semaines, sans espoir de pouvoir revenir dans la série The Witcher. L’acteur pourra néanmoins se consoler avec l’adaptation en série d’une de ses franchises fétiches : Warhammer 40K.