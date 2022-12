Liam Hemsworth, le remplaçant de Henry Cavill dès la saison 4 de The Witcher prend son rôle très au sérieux et s'entraîne pour épater les spectateurs.

L’annonce du départ de Henry Cavill pour la saison 4 de la série The Witcher de Netflix a eu l’effet d’un séisme au sein de la communauté de fans. Malgré les réticences à son sujet lors de l’annonce de la série, celui qui renfilera la cape de Superman pour les prochains films a su convaincre ses détracteurs. Son remplaçant, Liam Hemsworth semble bien décidé à en faire de même.

Liam Hemsworth veut assurer pour la saison 4 de The Witcher

La saga The Witcher n’arrête plus de faire parler d’elle. Entre le Remake, dont on connaît déjà quelques informations, ou le quatrième opus, l’actualité autour de la licence est dense. D’autant plus qu’un spin-off arrive officiellement sur Netflix ce mois-ci : The Witcher: Blood Origin. A l’occasion d’une interview publiée par Culture Crave, l’un des acteurs de la série s’est exprimé ouvertement sur le départ de Henry Cavill et sur son remplaçant.

Joey Batey, alias Jaskier dans The Witcher Netflix, se montre enthousiaste quant à l’arrivée de Liam Hemsworth en Geralt De Riv. Selon lui, l'acteur australien ne ménage pas ses efforts pour tenter d'épater les fans. Cela va de l'entraînement physique aux recherches autour du lore et des livres pour mieux comprendre le personnage.

Je l’ai contacté pour lui souhaiter la bienvenue. La force et le courage dont il fait preuve pour rejoindre une série comme celle-ci en plein milieu sont incroyables. J'espère que tout le monde est conscient de l'engagement dont il fait déjà preuve à l'égard de ce qu'il doit accomplir. Il plonge la tête la première dans ce projet et il le prend vraiment au sérieux avec ses recherches personnelles, son entraînement et bien d’autres choses encore. Henry va beaucoup nous manquer, mais Liam va apporter quelque chose de nouveau, de frais et de différent à la série The Witcher.

Liam Hemsworth a encore du temps pour se préparer pour son rôle. La saison 3 de la série The Witcher sera en effet diffusée dans le courant de l’été 2023. En revanche, on ne sait pas encore quand le tournage de la suite débutera. Les fans souhaitent en tout cas que Henry Cavill continue à incarner Geralt, au point qu’ils ont lancé une pétition qui continue encore aujourd’hui de cumuler les milliers de signatures.