Mercredi fait les beaux jours de la plateforme Netflix et devrait avoir le droit à sa saison 2. Face à un tel succès, il ne peut en être autrement à moins que le géant de la VOD ait d’autres plans, mais dans la mesure où il cherche à tout prix à récupérer des abonnés, il serait étonnant qu’il ne commande pas de suite. Tout le monde en parle comme si elle était déjà là. La saison 2 de Mercredi se confirme donc peu à peu sans crier gare et d’ailleurs, les showrunners Al Gough et Miles Millar, ont déjà quelques d’idées derrière la tête. Attention Spoiler.

Mercredi saison 2 pourrait se concentrer davantage sur ses personnages

Jenna Ortega pourrait donc rempiler en tant que Mercredi dans une saison 2 et d’après les créateurs du show, cette suite devrait voir les choses en grand. Interrogés par le HollywoodReporter, les deux hommes ont en effet levé le voile sur quelques idées qu’ils aimeraient développer dans la saison 2 de Mercredi.

Pour Al Gough, l’idée principale serait de développer les personnages en les rendant plus complexes que jamais, notamment Mercredi qui, dans la première saison, s’est peu à peu ouverte, notamment en se liant d’amitié avec sa camarade de chambre Enid. Des relations et des perspectives qu’Al Gough aimerait approfondir davantage.

Nous aimerions explorer et, en quelque sorte, compliquer toutes les relations à l'avenir. L'école était fermée quand ils sont partis , ce qui nous donne plus de possibilités pour la saison deux, et je pense que c'est quelque chose que nous serions ravis d'explorer. Pour nous, la série parle aussi de cette amitié entre Mercredi et Enid, c’est central. Nous aimerions explorer davantage cet aspect de la personnalité de Mercredi maintenant qu’elle s’est ouverte à l'amitié. Ensuite, l'autre chose qui serait vraiment intéressante, serait de continuer à explorer la relation mère-fille entre Mercredi et Morticia. Comment leur relation va-t-elle évoluer après les événements de la saison 1 ? Al Gough via HollywoodReporter

Développer davantage les facettes de la personnalité de Mercredi devrait donc être un élément central de la prochaine saison mais pas que. D’après Miles Millar, la série pourrait aller encore plus loin, mais rien n’est encore décidé. Les showrunners affirment avoir une roadmap et avancer de manière organique au fil de l’écriture. Et lorsqu’on les interroge sur la théorie des fans selon laquelle Mercredi et Enid finiraient en couple, Millar répond que tout est possible.

Nous n'allons rien écarter , évidemment, les personnages se révèlent parfois d'eux-mêmes, c’est d’ailleurs ce que nous aimons dans les séries, c'est une sorte de voyage très organique. Nous avons une feuille de route, et nous avons des routes sur cette carte qui vous emmènent dans des directions parfois complètement inattendues. Donc, nous sommes ouverts à tout. Nous voulons explorer cette amitié de toutes les manières possibles, mais nous n’y sommes pas encore et c'est là que vous êtes parfois mal orienté par les fans et des choses comme ça. Pour le moment, nous sommes au stade où nous restons vraiment ouverts à tout pour voir comment ces personnages et cette amitié vont évoluer. Comme Al l'a dit, cette amitié entre Mercredi et Enid est au cœur de la vision que l’on a de la série. Miles Millar via HollywoodReporter

Sur les réseaux sociaux en tout cas, peu après la diffusion de la série, les fans se sont emportés et ont même lancé un hashtag « Wenclair » (mélange de Wednesday et Enid Sinclair). Pour beaucoup, Mercredi et Enid feraient un couple parfait, mais comme l’ont déclaré les showrunners, rien n’est encore gravé dans le marbre.

La saison 2 de Mercredi n’a pas encore été confirmée par Netlfix qu’elle fait déjà beaucoup parler d’elle. Les fans attendent impatiemment le retour de la jeune Addams et de sa décapante interprète Jenna Ortega, que l’on retrouvera avant ça à l’affiche de Scream 6. Les bruits de couloir affirment néanmoins que l’écriture devrait commencer dès le début de l’année prochaine et que Netflix devrait officialiser le lancement d’une seconde saison dans la foulée. Il faut maintenant prendre son mal en patience, mais les showrunners sont très motivés pour reprendre le travail. D'ailleurs, lorsqu'on leur demande combien de temps ils aimeraient travailler sur la série , ils répondent sans détour « autant que possible ». Mercredi a donc encore de beaux jours devant elle, tant que Netflix accepte et que les spectateurs répondent présents cela dit.