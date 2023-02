Dans le cadre de son rapport financier du troisième trimestre 2022 , le groupe Embracer qui possède maintenant la propriété intellectuelle de la licence Seigneur des Anneaux avait dévoilé cinq nouveaux jeux basés sur LOTR en préparation. Et aujourd'hui on apprend le développement de nouveaux films. C'est décidément une période faste pour les fans.

Warner et New Line, à nouveau main dans la main pour le Seigneur des Anneaux

Ainsi, comme le déclare The Wollywood Reporter, Warner Bros. et New Line retournent ensemble en Terre du Milieu, le studio venant de conclure un accord qui lui permettra de développer davantage de films Seigneur des Anneaux dans l'univers initié par Peter Jackson. Le pacte pluriannuel avec les détenteurs de droits Embracer Group AB permet à Warner de développer des contenus basées sur les livres Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien et Le Hobbit.

David Zaslav, le patron de Warner Bros Discovery déclare :

Le Seigneur des Anneaux’ est l’une des plus grandes franchises de tous les temps, nous sommes très impatients

De son coté Peter Jackson explique avoir été tenu au courant des différentes étapes du processus. Reste à voir si il va être impliqué ou non pour la suite, ne serait-ce que pour tenir le rôle de simple observateur :

Nous sommes impatients de parler avec eux pour entendre leur vision de la franchise à l'avenir.

À quoi s'attendre ?

Aragorn à l'assaut des cinémas.

La grande différence avec la série Amazon qui se concentre sur le Deuxième Age c'est que les droits pour les films ici concernent uniquement le Troisième Age, soit la période la plus connue (et appréciée) par le grand public, puisque il concerne toute la quête de Bilbon et plus tard de Frodon, avec de nombreux personnages cultes. Warner peut donc librement proposer de nouvelles histoires centrées sur Gandalf ou encore Aragorn.

Dans un communiqué on peut apprendre qu'il n'est pas question de proposer un remake de l'œuvre de Jackson :

Nous comprenons à quel point ces œuvres sont chères et en collaboration avec nos partenaires de New Line Cinema et Warner Bros. Pictures, nous prévoyons d'honorer le passé, de regarder vers l'avenir et d'adhérer au niveau le plus élevé de valeurs de qualité et de production.



Il y a vingt ans, New Line a fait un acte de foi sans précédent pour réaliser le histoires incroyables, personnages et monde du Seigneur des Anneaux sur grand écran. Le résultat a été une série historique de films qui ont été adoptés par des générations de fans. Mais malgré toute l'étendue et les détails soigneusement emballés dans les deux trilogies, l'univers vaste, complexe et éblouissant imaginé par JRR Tolkien reste largement inexploré au cinéma. L'opportunité d'inviter les fans plus profondément dans le monde cinématographique de la Terre du Milieu est un honneur, et nous sommes ravis de nous associer à Middle-earth Enterprises et Embracer dans cette aventure.

De votre coté, qu'attendez-vous de la licence ?