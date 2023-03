Warner souhaite faire du Seigneur des Anneaux son Star Wars. À savoir une licence forte avec une déclinaison de contenus dans un univers cohérent qui réunit l'ensemble des œuvres, aussi bien au cinéma que sur petit écran. Soit ce que fait effectivement Disney avec SW mais aussi avec Marvel. Quand on voit les choses sous cet angle, surtout en connaissant le succès de la saga de Peter Jackson et l'amour absolu des fans pour celle-ci, on peut s'inquiéter sur l'avenir de la série d'Amazon. Pourtant, le géant semble assez confiant.

Amazon ne semble pas effrayé par Warner et le projet Seigneur des Anneaux

S'adressant à Variety, la directrice d'Amazon Studios, Jennifer Salke, a répondu aux annonces de Warner sur le développement d'un univers étendu autour du Seigneur des Anneaux portant sur le Troisième Age.

Nous aimons notre série originale. Nous en sommes extrêmement fiers et investissons à long terme. Donc, nous pensons vraiment qu'il y a suffisamment d'amour des fans pour soutenir le nôtre (de projet) pendant longtemps.

Cette confiance peut s'expliquer pour plusieurs raisons. La première c'est que la série sur le Seigneur des Anneaux d'Amazon fut effectivement un immense succès. L'entreprise avait révélé les chiffres du lancement : 25 millions d’abonnés avaient vu la série le premier jour. Un mois après, Amazon pouvait montrer les muscles en annonçant fièrement que 100 millions d’abonnés suivaient assidument la série.

Deux ambiances différentes

Des périodes bien différentes.

Dans le même ordre d'idée, Amazon est une entreprise richissime et si la perte d'argent avec un échec peut être dommageable, son impact aura moins d'importance que chez une production plus petite.De plus, la série Amazon peut compter sur tout l'arsenal dont dispose l'entreprise, notamment au niveau marketing.

Enfin l'œuvre de Tolkien est suffisamment vaste pour satisfaire tout le monde. La série les Anneaux de Pouvoir se concentre sur le Deuxième Age alors que Warner possède les droits pour le Troisième Age.