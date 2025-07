Prime Video ne manque pas de programmes forts et de séries marquantes, et l'une de ses meilleures a tout récemment fait l'objet d'une grande annonce.

Dans les mois à venir et l'an prochain, Prime Video a de nombreuses belles cartouches en réserve, avec notamment la seconde saison de Gen-V, spin-off de The Boys, à venir en septembre 2025, en attendant l'ultime saison de la série principale. Dans cette fourchette de temps, on attend également fébrilement la Saison 2 de la série Fallout. Enfin, l'année prochaine marquera l'arrivée de la saison 4 d'Invincible, qui est donc la série qui nous intéresse ici.

Prime Video se sent Invincible

Au panthéon des programmes les plus populaires de Prime Video, Invincible occupe clairement une place importante. La série d'animation de super-héros basée sur les œuvres de Robert Kirkman (The Walking Dead) est en effet un carton, notamment grâce son histoire et ses personnages captivants, un dessin de haute volée, qui n'a par ailleurs clairement froid aux yeux pour représenter une violence totalement débridée.

Alors que la saison 4 arrivera l'année prochaine, ainsi qu'un jeu de combat en tag team baptisé Invincible VS, développé par Quarter Up et édité par Skybound Games, Prime Video a tout fraîchement fait une grande annonce pour cette série phare de son catalogue. Via la vidéo ci-dessous, la plateforme SVOD officialise en effet le renouvellement de la série pour une cinquième saison.

Mieux encore, cette annonce se fait via une compilation présentant différents comédiens de doublage de la série dans un studio d'enregistrement. Cela signifie donc que, non seulement Prime Video a renouvelé Invincible pour une nouvelle saison, mais le doublage original est d'ores et déjà terminé pour celle-ci. On aperçoit parmi les acteurs les têtes d'affiche habituelles, comme Steven Yeun (Mark Grayson), Gillian Jacobs (Atom Eve), Sandra Oh (Debbie Grayson), J.K Simmons (Omni-Man), ou encore Walton Goggins (Cecil Stedman). Il se pourrait donc que l'attente entre les deux prochaines saisons d'Invincible à venir soit relativement courte.

Source : Prime Video sur YouTube