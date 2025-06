Les Anneaux de pouvoir, Reacher ou encore la série Fallout font partie des plus gros cartons Amazon Prime Video dans la catégorie des shows télévisés. Et sauf essoufflement, toutes ces productions originales et exclusives ont encore de beaux jours devant elles. Depuis trois saisons, il y a également une série d'animation adorée qui cartonne, basée sur un comics très populaire, qui fait aussi grand bruit. Si tout va bien, elle sera de retour en 2026 et elle donne de ses nouvelles aujourd'hui. Vous n'avez encore rien vu !

Une série Prime Video brutale, sanglante et adorée fait parler d'elle

Quelle est cette série d'animation à succès d'Amazon Prime Video ? Invincible. Un très gros carton qui doit avant tout sa réussite au comics du même nom créé par Robert Kirkman. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette adaptation a remporté tous les suffrages. Sur Rotten Tomatoes, les notes sont quasiment parfaites voire parfaites. Et ce pour les trois saisons déjà disponibles sur la plateforme de streaming vidéo. Avec une telle ferveur, et des histoires en pagaille encore à raconter, il était évident qu'Amazon n'allait pas abandonner la série en cours de route. On ne sait pas jusqu'où cela va aller, mais la saison 4 doit arriver en 2026 sur Prime Video.

À l'occasion d'un entretien avec Deadline, l'auteur Robert Kirkman s'est attardé sur la saison 4 de la série Prime Video. Il a tout d'abord rappelé que Thragg, le leader des Viltrumites, avait été casté. Une entrée qui va s'accompagner d'une montée en puissance de l'histoire de cet arc spécifique. « Je dirais que la saison 4 contient plus de Viltrumite que vous pourriez souhaiter ». Ensuite, il a confié que les téléspectateurs devraient « s'inquiéter de la direction que prend Mark [Grayson] dans la saison 4 et au-delà ». En raison des événements de la saison 3, le héros d'Invincible amorce en effet un tournant qui va se poursuivre et même s'intensifier dans les prochains épisodes.

D'après Robert Kirkman, la série Prime Video va également repousser les limites en termes d'animation. L'affrontement contre Conquête n'était visiblement pas le morceau le plus compliqué à réaliser. L'auteur a déclaré que ça a été l'une des séquences les plus difficiles à animer « jusqu'à ce que la saison 4 arrive ». En plus de la saison 4, un jeu vidéo Invincible, qui a l'air énorme, a été révélé pour le courant 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

