Prime Video a communiqué sur le prochain épisode d'une série emblématique du service, The Boys. L'aventure promet d'être mouvementée pour la bande d'anti-héros, en particulier pour Billy Butcher. Un chapitre va se refermer, mais Amazon a déjà commandé une saison 5 qui fera réellement office de conclusion. Dans le même temps, la plateforme a enfin daté l'un de ses nouveaux projets les plus importants de l'année. Si vous aimez les séries d'action et la licence James Bond, vous devriez être servis. Ca va faire mal.

Une énorme série Prime Video arrive en octobre 2024

En attendant la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, la série Le Seigneur des Anneaux de Prime Video, Amazon fait le point sur l'une des plus grosses sorties de 2024. Si on vous dit qu'il s'agit du deuxième show télévisé le plus cher de l'histoire de la jeune plateforme ? Oui, la série d'action et d'espionnage Citadel, créée en collaboration avec les frères Russo (Avengers Infinity War & Endgame, The Gray Man sur Netflix...), sera de retour le 10 octobre 2024. Pas pour une saison 2, même si celle-ci est en développement, mais pour le premier spin-off d'une longue lignée - à moins d'une catastrophe.

Intitulée Citadel : Diana, cette série Prime Video se déroulera en Italie. Et pour cause, c'est un spin-off italien. « Milan, 2030 : il y a huit ans, l'agence d'espionnage indépendante Citadel a été détruite par le puissant syndicat ennemi Manticore. Depuis, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), un agent infiltré de Citadel, est seule, piégée derrière les lignes ennemies en tant que taupe de Manticore. Lorsqu'elle entrevoit enfin une issue et la possibilité de disparaître à jamais, le seul moyen d'y parvenir est de faire confiance à un allié des plus inattendus, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'héritier de Manticore Italie et fils du chef de l'organisation italienne, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), qui se dispute le leadership face aux autres familles européennes ».

La série Prime Video Citadel : Diana a beau délocalisé son action en Europe, les bases restent les mêmes. À savoir qu'il y aura de l'action et une ambiance espionnage à la James Bond. Ce spin-off est réalisée par Arnaldo Catinari et développée par Alessandro Fabbri. De leur côté, les frères Russo sont toujours à bord. Anthony et Joe Russo ont encore la casquette de producteurs exécutifs. Ca fait partie de leurs projets actuels, et on les reverra peut-être également derrière la caméra pour Avengers 5 voire même Avengers 6.

Le budget n'est pas précisé, mais à titre d'information, celui de Citadel a explosé. Selon les estimations, Amazon Prime Video a investi entre 250 et 300 millions de dollars pour six épisodes seulement. Cette saison 1, avec Richard Madden (Robb Stark dans Game of Thrones) et Priyanka Chopra Jonas (Quantico) dans les rôles principaux, est disponible sur le service de SVOD.