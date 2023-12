La récente condamnation de Jonathan Majors, interprète de Kang le Conquérant, marque un tournant décisif pour Marvel Studios, en particulier pour le projet très attendu Avengers 6 Secret Wars. Cette situation intervient après une série de films Avengers à succès, notamment Avengers: Endgame, qui avait marqué un point culminant dans l'univers cinématographique Marvel.

Avengers 6 est ultra ambitieux

Les films Avengers ont toujours été des jalons importants pour Marvel, attirant des millions de fans à travers des intrigues complexes et des personnages charismatiques. De Avengers en 2012 à Avengers: Endgame en 2019, chaque film a contribué à façonner un univers narratif étendu. Avec l'arrivée prévue de Avengers 6 Secret Wars, Marvel prévorait de franchir une nouvelle étape spectaculaire.

Face à l'impossibilité de continuer avec Majors, Marvel doit adapter Avengers 6 Secret Wars en conséquence. D'après l'insider The InSneider (qui porte terriblement bien son nom) le film est décrit comme une production de cinq heures répartie en deux parties. Le tout avec une coupure d'un an entre les deux. Comme ce fut le cas pour Avengers Infinity War et Avengers Endgame. La mauvaise nouvelle est qu'il faudra patienter entre les deux films. Mais cela signifie aussi une double dose d'action et très certainement du spectaculaire.

Michael Waldron, qui a été choisi pour écrire le film, se trouve désormais face à un défi créatif majeur. Initialement, le personnage de Kang devait jouer un rôle central, dans la lignée des antagonistes emblématiques précédents comme Thanos. La situation juridique de Majors oblige Marvel à reconsidérer son utilisation du personnage dans le film. On envisage donc naturellement la possible apparition de Doctor Doom, avec, pourquoi pas, un Avengers 5 qui serait rebaptisé The Doom Dynasty.

Un nouveau méchant ?

Doctor Doom, également connu sous le nom de Victor Von Doom, est un personnage iconique de l'univers Marvel. Célèbre pour être l'un des principaux antagonistes des Quatre Fantastiques. Sa réputation de génie scientifique et de sorcier doué le place parmi les méchants les plus complexes et redoutés de Marvel.

Doctor Doom n'est pas seulement un ennemi des Quatre Fantastiques ; il a aussi affronté de nombreux autres héros de l'univers Marvel, y compris Spider-Man, Iron Man et les Avengers. Son ambition et sa soif de pouvoir l'ont souvent amené à des confrontations épiques. Faisant de lui une figure incontournable parmi les vilains de Marvel. Tandis que Kang possède des capacités de manipulation temporelle grâce à sa technologie avancée, Doctor Doom allie science et sorcellerie, ce qui lui permet de se mesurer aux plus grands adversaires de l'univers Marvel.