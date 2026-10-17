Le mois d’octobre, aka le mois des horreurs, n’a peut-être pas encore dit son dernier mot pour le moment, en témoignent les nombreuses nouveautés qui nous attendent encore dans les prochains jours sur Netflix, Disney+, Prime Video et consorts, mais une chose est sûre : le monde de la SVOD ne s’arrête jamais. Et parce qu’il est toujours important pour les plateformes de garder un coup d’avance sur leur programme, voici un premier aperçu des futures nouveautés qui attendent les abonnés à Prime Video en novembre 2026.

Tous les films Prime Video confirmés pour novembre 2026

Côté films, d’abord, le programme s’annonce relativement léger pour la plateforme d’Amazon, qui nous réserve deux principales nouveautés le mois prochain. La première, Madden, sera un biopic sportif consacré à John Madden, dans lequel on retrouvera Nicolas Cage dans la peau du célèbre entraîneur des Raiders. La seconde, ensuite, sera un thriller espagnol réalisé par Jesús Colmenar (La Casa de Papel), qui permettra à Prime Video d’adapter le roman d’Alex Mírez et son récit fait de secrets, de vengeance et de trahisons dans le milieu universitaire.

18/11 Madden

20/11 Perfect Liars



Toutes les séries confirmées pour novembre 2026

Côté séries, en revanche, Prime Video mettra davantage le paquet, avec le lancement, notamment, de Blade Runner 2099, une mini-série se déroulant 50 ans avant les événements de Blade Runner 2049 ; mais aussi l’arrivée très attendue de la saison 3 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Pour Amazon, le mois de novembre sera également l’occasion de lancer deux nouvelles séries, à savoir Campus Drivers, une romance française, ainsi que The Greatest, premier biopic sportif consacré au boxeur américain Mohamed Ali.

04/11 The Greatest – Saison 1

06/11 Campus Drivers – Saison 1

11/11 Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir – Saison 3

25/11 Blade Runner 2099



Source : Prime Video