Après une longue gestation, Prime Video a enfin dévoilé la date de sortie de ce qui est l'une de ses séries les plus attendues de 2026 dans un trailer spectaculaire.

Cela fait plusieurs années qu'on entend parler d'une série dans l'univers d'une des œuvres de science-fiction les plus emblématiques du cinéma : Blade Runner, qui après l'épisode 2049 par Denis Villeneuve devait avoir droit à une suite cette fois sous forme de série sur Prime Video. Cette nouvelle vision du monument de cyberpunk réalisé par Ridley Scott en 1982 a connu un développement pour le moins douloureux, mais tout vient à point à qui sait attendre pour qui rêve de moutons électriques, puisqu'on connait désormais la date de sortie de Blade Runner 2099 sur la plateforme SVOD d'Amazon : le 25 novembre 2026.

Blade Runner 2099 arrive enfin le 25 novembre 2026 sur Prime Video

Après de longues années d'une production apparemment capricieuse, Prime Video a enfin pu tout récemment annoncer la date de sortie de sa future série de science-fiction phare dans un univers iconique du cyberpunk cinématographique. Blade Runner 2099 arrive donc exclusivement sur la plateforme SVOD d'Amazon dans pas si longtemps : le 25 novembre 2026. Elle comprendra en tout huit épisodes, et les abonnés devraient avoir accès le jour de sa sortie aux trois premiers épisodes, si la plateforme maintient sa politique de diffusion récente pour ses séries exclusives.

Quelle est l'histoire de Blade Runner 2099 ?

Comme son nom l'indique, la série exclusive de Prime Video Blade Runner 2099 place son récit 50 ans après les événements de Blade Runner 2049 de Dennis Villeneuve, qui lui même se déroulait 30 ans après ceux du premier film de Ridley Scott. Pour la série, on retourne à nouveau à Los Angeles, où les rôles entre humains et réplicants ont radicalement changé, puisque les synthétiques sont désormais la classe dominante.

Cette adaptation en série Prime Video de Blade Runner nous fait d'ailleurs suivre Olwen (Michelle Yeoh), une Blade Runner réplicante en fin de vie, qui noue une alliance inattendue avec Cora (Hunter Schafer), une humaine qui se fait passer pour une réplicante. Le duo va se retrouver mêlé à une vaste conspiration qui pourrait menacer une Los Angeles en pleine reconstruction.

Quels casting et équipe pour cette adaptation de Blade Runner en série Prime Video ?

Si la série Blade Runner 2099 par Prime Video n'a pas encore totalement convaincu les foules, notamment en raison d'un synopsis qui ne plaît pas à tout le monde et une direction que beaucoup trouvent en désaccord avec les films du même univers, il convient de noter que Ridley Scott, réalisateur du film Blade Runner original, y occupe le rôle de producteur exécutif. À la réalisation, on trouve Silka Luisa, qui a travaillé sur Shining Girls et... la très controversée série Halo de Paramount, annulée au bout de deux saisons.

Côté casting, Prime Video a voulu bien s'entourer avec notamment :

l'extrêmement talentueuse Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) dans la peau synthétique de la Blade Runner réplicante Olwen

Hunter Schafer (Euphoria) dans le rôle de l'humaine Cora. Reste maintenant à voir si la longue attente en aura valu la peine, ou si la série va confirmer les craintes de certains fans de l'univers. Verdict à partir du 25 novembre 2026 sur Prime Video.

Source : Prime Video