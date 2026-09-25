Netflix nous partage déjà son programme pour le mois d'octobre 2026 avec une tonne de films et séries. Il y a du culte, des blockbusters, mais aussi des nouveautés hyper attendues et le retour de séries très appréciées.

Netflix n'a pas perdu de temps et nous dévoile toutes ses nouveautés pour octobre 2026. Un mois hyper chargé avec beaucoup de gros films, notamment pas mal de classiques, mais aussi des blockbusters qui ont fait leurs preuves et des nouveautés très intéressantes comme le thriller Animals ou encore Sacrifice. Les séries ne sont pas laissées de côté et font elles aussi le show avec un grand nombre de retours d'animés adorés, une nouvelle saison de Cyberpunk : Edgerunners et là encore plusieurs nouveautés attendues.

Tous les films Netflix d'octobre 2026

Netflix a beaucoup de films sous le coude en octobre 2026, dont Animals, un nouveau thriller réalisé par Ben Affleck (Batman vs Superman), qui partage l'affiche avec Kerry Washington (Scandal), Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) et Steven Yeun (The Walking Dead, Acharnés). On notera également l'arrivée de la comédie noire Sacrifice, portée par d'autres grandes stars comme Chris Evans (Avengers), Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la dame) et Vincent Cassel (La Haine).

Évidemment, qui dit octobre dit forcément Halloween et Netflix ne compte pas passer à côté. Comme chaque année, la plateforme nous sort son lot de films d'horreur et pioche ici dans de grands classiques comme Ça, Doctor Sleep, Scream, Esther ou encore Halloween et Halloween Kills. Les abonnés auront également droit à d'énormes blockbusters ce mois-ci avec notamment le dernier Jurassic World Renaissance avec Scarlett Johansson (Avengers) ou encore Godzilla vs. Kong pour ne citer qu'eux. Le programme est hyper chargé.

01/10 Dark Shadows Trilogie Rush Hour Cellular Papy fait de la Résistance

02/10 À vie Rapaces L'Accident de piano Dìdi L'Effet papillon

03/10 Au bout des doigts

04/10 Jurassic World Renaissance

05/10 Collection American Nightmare Godzilla Godzilla vs. Kong Street Fighter L'ultime combat

06/10 Boîte noire Y2K

07/10 Just a Gigolo Le Discours

08/10 N'oublie jamais À la croisée des mondes : La boussole d'or Dans le noir

09/10 Animals Scream 1 et 2 John Carpenter's Ghosts of Mars

10/10 Maestro(s)

11/10 Trilogie Dragons

13/10 Tyson - Documentaire

14/10 Adieu Monsieur Haffmann

15/10 Within : Dans les murs Ça Ça Chapitre 2 Doctor Sleep Esther

16/10 Sacrifice Norm Macdonald Une vie pas si normale - Documentaire Le Disciple Dans les pas du Wu-Tang Clan - Documentaire Sans un bruit 1 & 2 Trilogie Star Trek Kursk

17/10 Ouija 1 & 2

20/10 Halloween Halloween Kills

21/10 Les Vieux Fourneaux Les Vieux Fourneaux 2 Bons pour l'asile

23/10 Comme des riches

27/10 Celui qui s'appelait Matthew Perry - Documentaire

28/10 Le Clan Rétribution

30/10 L'Aile ou la Cuisse



Toutes les séries d'octobre 2026

Les séries ne sont pas en reste et Netflix va faire la part belle aux animés avec du My Hero Academia Vigilantes, du Ranma 1/2, du Blue Box ou encore du Fairy Tail. La plateforme va également nous sortir sa nouvelle mini-série évènement, À l'est d'Éden, adaptée d'un grand classique de la littérature et ici portée par Florence Pugh (Thunderbolts, Midsommar). Les fans de Netflix pourront également retrouver certaines des meilleures séries de la plateforme dont la saison 4 de Lupin et la saison 3 de Nobody Wants This, mais aussi et surtout la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners, véritable pépite de l'animation.