Netflix nous partage déjà son programme pour le mois d'octobre 2026 avec une tonne de films et séries. Il y a du culte, des blockbusters, mais aussi des nouveautés hyper attendues et le retour de séries très appréciées.
Netflix n'a pas perdu de temps et nous dévoile toutes ses nouveautés pour octobre 2026. Un mois hyper chargé avec beaucoup de gros films, notamment pas mal de classiques, mais aussi des blockbusters qui ont fait leurs preuves et des nouveautés très intéressantes comme le thriller Animals ou encore Sacrifice. Les séries ne sont pas laissées de côté et font elles aussi le show avec un grand nombre de retours d'animés adorés, une nouvelle saison de Cyberpunk : Edgerunners et là encore plusieurs nouveautés attendues.
Tous les films Netflix d'octobre 2026
Netflix a beaucoup de films sous le coude en octobre 2026, dont Animals, un nouveau thriller réalisé par Ben Affleck (Batman vs Superman), qui partage l'affiche avec Kerry Washington (Scandal), Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) et Steven Yeun (The Walking Dead, Acharnés). On notera également l'arrivée de la comédie noire Sacrifice, portée par d'autres grandes stars comme Chris Evans (Avengers), Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la dame) et Vincent Cassel (La Haine).
Évidemment, qui dit octobre dit forcément Halloween et Netflix ne compte pas passer à côté. Comme chaque année, la plateforme nous sort son lot de films d'horreur et pioche ici dans de grands classiques comme Ça, Doctor Sleep, Scream, Esther ou encore Halloween et Halloween Kills. Les abonnés auront également droit à d'énormes blockbusters ce mois-ci avec notamment le dernier Jurassic World Renaissance avec Scarlett Johansson (Avengers) ou encore Godzilla vs. Kong pour ne citer qu'eux. Le programme est hyper chargé.
- 01/10
- Dark Shadows
- Trilogie Rush Hour
- Cellular
- Papy fait de la Résistance
- 02/10
- À vie
- Rapaces
- L'Accident de piano
- Dìdi
- L'Effet papillon
- 03/10
- Au bout des doigts
- 04/10
- Jurassic World Renaissance
- 05/10
- Collection American Nightmare
- Godzilla
- Godzilla vs. Kong
- Street Fighter L'ultime combat
- 06/10
- Boîte noire
- Y2K
- 07/10
- Just a Gigolo
- Le Discours
- 08/10
- N'oublie jamais
- À la croisée des mondes : La boussole d'or
- Dans le noir
- 09/10
- Animals
- Scream 1 et 2
- John Carpenter's Ghosts of Mars
- 10/10
- Maestro(s)
- 11/10
- Trilogie Dragons
- 13/10
- Tyson - Documentaire
- 14/10
- Adieu Monsieur Haffmann
- 15/10
- Within : Dans les murs
- Ça
- Ça Chapitre 2
- Doctor Sleep
- Esther
- 16/10
- Sacrifice
- Norm Macdonald Une vie pas si normale - Documentaire
- Le Disciple Dans les pas du Wu-Tang Clan - Documentaire
- Sans un bruit 1 & 2
- Trilogie Star Trek
- Kursk
- 17/10
- Ouija 1 & 2
- 20/10
- Halloween
- Halloween Kills
- 21/10
- Les Vieux Fourneaux
- Les Vieux Fourneaux 2 Bons pour l'asile
- 23/10
- Comme des riches
- 27/10
- Celui qui s'appelait Matthew Perry - Documentaire
- 28/10
- Le Clan
- Rétribution
- 30/10
- L'Aile ou la Cuisse
Toutes les séries d'octobre 2026
Les séries ne sont pas en reste et Netflix va faire la part belle aux animés avec du My Hero Academia Vigilantes, du Ranma 1/2, du Blue Box ou encore du Fairy Tail. La plateforme va également nous sortir sa nouvelle mini-série évènement, À l'est d'Éden, adaptée d'un grand classique de la littérature et ici portée par Florence Pugh (Thunderbolts, Midsommar). Les fans de Netflix pourront également retrouver certaines des meilleures séries de la plateforme dont la saison 4 de Lupin et la saison 3 de Nobody Wants This, mais aussi et surtout la saison 2 de Cyberpunk Edgerunners, véritable pépite de l'animation.
- 01/10
- À l'est d'Éden
- The Ramparts of Ice - Saison 2
- 03/10
- Ranma 1/2 - Saison 3
- 04/10
- Blue Box - Saison 2
- 05/10
- Mayor of Kingstown - Saisons 1 à 4
- 06/10
- My Hero Academia Vigilantes
- 07/10
- L'Arène - Saison 2
- 08/10
- Below
- 09/10
- Haunted Hotel - Saison 2
- 13/10
- Le Piège
- 14/10
- L'Arène - La Finale
- 15/10
- La Diplomate - Saison 4
- Fairy Tail - Saison 6
- 20/10
- Cyberpunk Edgerunners 2 - Anime
- 21/10
- Six Kings Slam - Saison 2
- 22/10
- Nobody Wants This - Saison 3
- 23/10
- Lupin - Saison 4
- 26/10
- Minimum Wage