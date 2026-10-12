Prime Video fait le plein de nouveautés cette semaine avec deux nouveaux films mais aussi la nouvelle saison d’une de ses séries les plus appréciées du moment.

Prime Video charge toujours plus son catalogue de nouveautés pour le mois d’octobre 2026, avec quelques films et au moins une nouvelle série inédite. La plateforme d’Amazon n’a pas dévoilé tout son jeu, mais ce qui est confirmé est déjà suffisant pour vous occuper quelques soirées.

Les films Prime Video de la semaine du 12 au 18 octobre 2026

Prime Video ajoutera quelques films cette semaine, dont la comédie dramatique et romantique, L’Amour de ta vie, avec Margaret Qualley (The Substance), Aaron Pierre (Lanterns) ou encore Gabriel Basso et Patrick Schwarzenegger. On y suit une jeune femme qui tombe éperdument amoureuse d’un homme avec qui tout se passe merveilleusement bien jusqu’à ce qu’un évènement incontrôlable ne vienne tout bouleverser. Le second film Prime Video, Masterplan, est quant à lui une comédie d’action avec Stanley Tucci (Le Diable s’habille en Prada) dans laquelle il incarne le cerveau d’un casse qui a pour objectif de voler la Joconde. L'homme recrute alors deux autres voleur de haut range pour mener ce cambriolage de haute voltige.

14/10 L’Amour de ta vie

16/10 Masterplan



Bande-annonce de l'Amour de ta vie sur Prime Video le 14 octobre 2026

Toutes les séries de la semaine du 12 au 18 octobre 2026

Côté séries, après la très bonne adaptation de Carrie, Prime Video lance la saison 3 de Helluva Boss, la série d’animation pour adultes dérivée de Hazbin Hotel et qui cartonne sur la plateforme depuis ses débuts. La première partie de la série débarque le 14 octobre 2026 et se terminera d'ici le début de l'année 2027. On retrouvera toute la galerie de personnages hauts en couleur dans de nouvelles péripéties dans cette nouvelle saison qui s’annonce d’ores et déjà explosive. C’est d’ailleurs la première saison à être entièrement produite par Amazon.

14/10 Helluva Boss – Saison 3

