À l’approche d’Halloween, on vous propose une sélection des meilleurs jeux d’horreur sortis en 2026 à découvrir pour vous mettre dans l’ambiance bien comme il faut.

La grisaille qui pointe le bout de son nez, les températures qui chutent doucement, les journées qui se raccourcissent… Pas de doute, nous sommes en octobre. Et vous savez ce que ça veut dire : Halloween arrive ! Oui, avant de commencer à sortir Mariah Carey de son cocon, une saison pleine de frissons n’attend que nous jusqu’au 31 octobre. Et cette année, au lieu des sempiternels mêmes jeux d’horreur que tout le monde a probablement déjà vus ou faits, on vous propose une sélection des 10 meilleurs jeux d’horreur de 2026 à découvrir ces prochaines semaines.

Resident Evil Requiem

On commence avec l’une des valeurs les plus sûres de cette année : Resident Evil Requiem. Sorti le 27 février, le dernier opus de la franchise de Capcom a une nouvelle fois rencontré un franc succès auprès de la presse comme du public, au point même de devenir le jeu le mieux noté en l’espace de 20 ans. Il faut dire qu’en mêlant l’horreur d’un Resident Evil 2 à l’action d’un Resident Evil 4, le studio a assurément trouvé la formule gagnante.

Silver Pines

Tout juste sorti, Silver Pines est un survival-horror de type metroidvania développé par la petite équipe de Wych Elm. Puisant ses inspirations dans des œuvres populaires du cinéma et de la télévision, comme Twin Peaks, X-Files ou encore Blue Velvet, mais aussi dans des jeux comme Silent Hill et Resident Evil, il propose une aventure tout à fait singulière dont l’ambiance et l’histoire font assurément partie de ses plus grandes forces.

Silent Hill Townfall

En parlant de Silent Hill, impossible de ne pas citer le Silent Hill Townfall de Screen Burn Interactive, qui nous a offert le 24 septembre un nouvel opus valant encore une fois largement le détour. Délocalisant son action dans la ville de St Amelia en Écosse, le titre poursuit l’ouverture de la franchise vers de nouveaux horizons, tout en prouvant que cet univers regorge encore d’histoires aussi passionnantes que torturées à raconter.

REANIMAL

Torturé, REANIMAL l’est aussi sans le moindre conteste. Disponible depuis le 13 février, le nouveau jeu de Tarsier Studios (Little Nightmares) continue de nous plonger dans un univers à la fois dérangeant et fascinant, dont il est nécessaire d’aller chercher les clés par soi-même pour en comprendre le sens. Complexe, subtil, il peut aussi bien se jouer en solo qu’en coopération, ce qui en fait un candidat idéal pour une soirée d’Halloween à plusieurs.

Halloween: The Game

Et justement, quoi de plus adapté pour un top des meilleurs jeux d’horreur à découvrir pour Halloween… qu’un jeu dont c’est précisément le nom ? Développé par IllFonic (Friday the 13th), ce nouveau titre sorti le 8 septembre dernier n’est autre que l’adaptation du film original de la franchise culte de John Carpenter. Outre son mode multijoueur asymétrique, Halloween: The Game s’accompagne aussi d’un véritable mode solo où l’on incarne le tueur, Michael Myers.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Restons dans le thème des adaptations avec Clive Barker’s Hellraiser: Revival, un autre jeu tout juste sorti signé Saber Interactive. Inspiré de la célèbre franchise cinématographique, ce survival-horror nous plonge dans une histoire inédite opposant Aidan Lynch, membre d’un gang de motards, aux Cénobites dans une aventure mêlant sadomasochisme et secte fanatique. Mais attention aux âmes sensibles, car il s’agit d’un jeu particulièrement violent, gore et dérangeant.

Directive 8020

Dernier épisode de l’anthologie The Dark Pictures sorti le 12 mai, Directive 8020 poursuit la tendance des « films interactifs » de Supermassive Games en nous confrontant cette fois-ci à une menace extraterrestre envahissant le cœur d’un vaisseau colonial. Rappelant à la fois des films comme Alien et The Thing, il s’impose ainsi comme un jeu parfaitement calibré pour Halloween. Y compris si vous optez pour le mode canapé, qui vous permet d’en profiter entre amis.

The Sinking City 2

Après un premier opus plutôt orienté action, Frogwares change son fusil d’épaule avec The Sinking City 2, qui continue de puiser dans le riche univers torturé d’H.P. Lovecraft pour nous offrir une expérience plus orientée survival-horror. Que ce soit dans l’exploration, les combats ou les enquêtes que l’on y mène, le jeu disponible depuis le 18 août ne cache pas ses inspirations très appuyées sur Resident Evil, avec une petite touche de folie supplémentaire.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake

Parce que Capcom et Konami ne sont pas les seuls à vouloir redonner vie à leurs plus grands succès d’autrefois, Team Ninja et Koei Tecmo se sont associés pour ramener Fatal Frame sous le feu des projecteurs le 12 mars dernier. Il est ici plus précisément question d’y redécouvrir le deuxième opus de la franchise d'horreur, revenu sous la forme d’un remake modernisé permettant aux fans comme aux néophytes de (re)partir à la chasse aux fantômes avec les jumelles Amakura.

Crisol: Theater of Idols

On termine enfin avec Crisol: Theater of Idols, premier jeu signé Vermila, qui est tristement passé sous les radars à sa sortie le 10 février, mais qui mérite pourtant sans doute votre attention. Édité par la compagnie Blumhouse, ce FPS se démarque notamment par la manière dont le héros, Gabriel, est forcé d’utiliser son propre sang comme une arme pour se défendre dans une version cauchemardesque de l’Espagne. Surprenant et original, il est parfait pour Halloween.