Disney+ fait le plein de nouveautés en octobre 2026 avec des films tirés d'une licence culte de votre enfance, et deux nouvelles séries évènements.

Disney+ nous a enfin partagé le programme d'octobre 2026, et ce sera un mois relativement calme qui sera surtout marqué par l'arrivée d'une nouvelle série Marvel très attendue. Des années après WandaVision, VisionQuest arrive enfin sur la plateforme en octobre. Une série immanquable quelques mois avant la sortie d'Avengers Doomsday au cinéma en décembre. Côté films, c'est bien plus léger avec peu de nouveautés, mais une licence culte de votre enfance.

Tous les nouveaux films d'octobre 2026 sur Disney+

Disney+ sera très timide côté films avec toutefois l'arrivée de la saga Scooby-Doo dont les deux films des années 2000 ont marqué toute une génération. L'occasion rêvée de retrouver Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar et Linda Cardellini dans les rôles de Sammy, Fred, Daphné et Véra pour deux aventures en compagnie du chien cinglé Scooby-Doo. Deux films familiaux plutôt drôles et réussis.

Les prochaines semaines seront aussi l'occasion de retrouver Malik Bentalha à la tête du Marrakech Comedy Festival, un festival de l'humour façon Marrakech du Rire. Enfin, Disney+ ajoutera également le gros film documentaire Oasis : Don't Look Back in Anger à son catalogue. Un long docu qui retrace les retrouvailles de Liam et Noel Gallagher et la tournée Oasis Live '25 qui a cartonné.

01/10 Scooby-Doo 1 & 2

09/10 Oasis : Don't Look Back in Anger - documentaire Anges & Cie

16/10 Marrakech Comedy Festival - spectacle Saga Kirikou KATSEYE : Wild Hearts - documentaire



Toutes les nouvelles séries d'octobre 2026

Les séries seront quant à elles bien plus nombreuses sur Disney+, mais c'est surtout VisionQuest qui va tirer toute la couette. Suite de WandaVision et de tout l'univers Marvel, la série se concentre sur le personnage de Vision, obligé de vivre caché et définitivement hanté par les différentes parties de lui-même qui le composent, à savoir Ultron, FRIDAY. et JARVIS, des IA bien trop réelles. Une série de 8 épisodes qui devrait permettre au personnage de se développer et de retrouver une place de choix dans le MCU quelques mois avant l'arrivée d'Avengers Doomsday.

Le mois d'octobre 2026 sera aussi l'occasion de découvrir la nouvelle série évènement de Disney+, The Drop, tirée de l'univers de l'excellente série Snowfall, qui suit Wanda Bell et Leon Simmons dans le Los Angeles des années 90.

Les plus jeunes pourront quant à eux découvrir la nouvelle série Sorcière Academy mais aussi retrouver plusieurs animes comme Naruto, The Eminence in Shadow et Tokyo Revengers.