On entre concrètement dans le mois d'août, ce qui signifie que les plateformes de SVOD commencent à présenter leurs nouveautés. Alors que Max a dévoilé son line-up pour 2024 et 2025 avec le retour d'une série extrêmement attendue, on a déjà une idée de ce qui nous attend cette semaine sur Netflix et Crunchyroll. C'est donc maintenant le moment de découvrir le programme de Prime Video.

Qu'on se le dise, le service de SVOD d'Amazon fait dans l'original. De fait, pas de série cette semaine. Prime Video fait le choix d'entamer concrètement le mois uniquement avec des films. Et pas des moindres...! De fait, il y a du très prometteur dans le lot, vous allez voir.

Tous les films Prime Video du 5 au 11 août 2024

Les sérievores resteront peut-être sur leur fin cette semaine. Mais, à défaut d'avoir des séries à se mettre sous la dent, Prime Video vous propose trois nouveaux films cette semaine dans son catalogue. On retiendra tout particulièrement Women Talking. Réalisé par Sarah Polley à partir d'un roman de Miriam Toews, il nous plonge dans une communauté religieuse de femmes avec un casting porté par Rooney Mara et Claire Foy.

Les amateurs d'action se tourneront plutôt vers les deux autres films de la semaine. Vous aimez la vitesse ? Vous aimez la moto ? Alors One Fast Move, production originale Prime Video, est le film qu'il vous faut. Votre truc, c'est plutôt les tueurs à gage et les règlements de compte ? Dans ce cas, Knox Goes Away n'attendra que vous.

8/08

Women Talking — un huis clos dans une communauté religieuse

— un huis clos dans une communauté religieuse One Fast Move — un film d'action avec K. J. Apa (Riverdale) et Eric Dane (Grey's Anatomy)

9/08

Knox Goes Away — Michael Keaton a des comptes à régler

Après avoir balancé du très lourd dès les premiers jours d'août, la suite est plus calme sur Prime Video. Mais il y a quand même de belles choses à voir ! Alors, que comptez-vous regarder cette semaine sur la plateforme d'Amazon ?