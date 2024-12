Dès ce week-end, dimanche 1er décembre 2024, les premières nouveautés Prime Video de décembre 2024 tombent. Comme toujours, la plateforme SVOD d'Amazon ne veut pas étaler ses sorties et préfère ajouter un très grand nombre de films dont des pépites à louper sous aucun prétexte. On peut citer notamment Pulp Fiction, Blow Out ou Priscilla, Folle du Désert. Mais c'est du côté des séries qu'on trouvera le très ajout du mois avec une nouvelle exclusivité originale des créateurs de l'anthologie Netflix Love, Death & Robots.

Un point sur l'énorme série Prime Video de décembre 2024

Tim Miller, à qui l'on doit Deadpool, Terminator: Dark Fate et donc Love, Death & Robots, retourne dans le domaine de l'animation avec la série anthologique Secret Level. Au cours de quinze épisodes, vous allez vivre des histoires originales basées sur des univers archi connus du jeu vidéo et même de la pop culture tout court. Le constructeur PlayStation a répondu à l'appel de Prime Video et a prêté à Tim Miller God of War ainsi que Concord, qui aurait donc dû avoir un avenir plus long que celui qui lui a été réservé.

Pour les fans de Warhammer 40K et tout particulièrement du jeu Space Marine 2, il y a une grosse surprise. C'est à travers cette nouvelle série Prime Video que vous aurez la suite de la conclusion du titre. « Oui, c'est Titus et c'est quoi ce beau laurier sur son casque ? Si vous avez terminé le jeu, vous le savez déjà ! Cet épisode animé suit la conclusion du jeu vidéo comme... un niveau secret » a expliqué l'équipe. Voici l'intégralité des franchises qui seront au cœur des quinze épisodes de la série Prime Video Secret Level :

PlayStation dont God of War, Concord

Armored Core

SIFU

Donjons et Dragons

Mega Man

PAC-MAN

Unreal Tournament

Warhammer 40K

Spelunky

The Outer Worlds

New World: Aeternum

Exodus

Honor of Kings

Crossfire

Pour l'instant, Amazon Prime Video n'a commandé qu'une saison, mais nul doute que la plateforme sera très attentive au succès. Si le résultat est à la hauteur, le concept peut durer pendant longtemps et vu le nombre de jeux qui pourrait faire l'objet d'épisodes spéciaux.

Tous les trailers de la série Secret Level

Outre ces licences, la série Prime Video Secret Level a recruté des stars dont Keanu Reeves évidemment qui sera dans l'épisode Armored Core. Au casting, Amazon annonce aussi le légendaire Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart (Jumanji), Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (la série The Last of Us), Laura Bailey (The Last of Us) et bien d'autres. Rendez-vous le 10 décembre prochain pour les débuts de Secret Level, la prochaine série événement exclusive à Amazon Prime Video qui a mis le paquet au niveau de la promotion avec de multiples vidéos visibles ci-dessous.

