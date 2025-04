Une nouvelle semaine démarre, encore pleine de nouveautés pour les plateformes streaming. Entre Prime Video, Max ou encore Netflix, il va y avoir de quoi faire. N'oublions pas non plus Disney+ qui ne sera pas en reste. Malgré une programmation timide pour la firme aux grandes oreilles, les émotions seront au rendez-vous en plus d'en prendre plein les yeux çà et là. Découvrez les sorties de ces prochains jours avec nous.

Tous les films Disney+ du 14 au 20 avril 2025

Disney+ accueille de nouveaux films cette semaine. Le programme s'annonce plutôt familial, avec la comédie Comme par magie de Christophe Barratier. Sorti fin 2023, le film a pour vedette Kev Adams dans le rôle d'un magicien qui élève comme il peut sa fille en célibataire. Mais son beau-père, interprété par Gérard Jugnot, compte bien s'immiscer dans sa vie. En parallèle, pour ceux qui aiment les dépaysements et les histoires humaines, National Geographic met en ligne deux nouveaux films documentaires, dont le très attendu Blink.

15/04

Comme par magie — film français sur la famille avec Kev Adams, Gérard Jugnot et Claire Chust

16/04

Blink — film documentaire primé de National Geographic retraçant le périple d'un couple franco-canadienn décidé à faire voir la beauté du monde à leurs enfants avant que la cécité ne les en empêche

Expédition Amazonie — film documentaire de National Geographic suivant les travaux d'une équipe dont les recherches portent particulièrement sur la préservation du fleuve

Toutes les séries de la semaine dans le catalogue de SVOD

Du côté des séries, Disney+ se la joue light mais sûr de soi. De fait, la plateforme dévoilera ce mercredi sa nouvelle série originale intitulée The Stolen Girl. Retrouvez Denise Gough (Andor) dans le rôle d'Elisa, une mère dont le monde s'effondre lorsqu'elle autorise sa fille à dormir chez une amie... dont elle ne reviendra peut-être jamais. Si le drame, ce n'est pas votre tasse thé, alors tournez-vous plutôt vers Light & Magic. La série documentaire Disney+ sur la société de VFX de George Lucas promet de vous mettre des étoiles plein les yeux.

16/04

The Stolen Girl — série dramatique sur une mère dont la fille disparaît après une soirée pyjama chez une amie

18/04

Light & Magic | saison 2 — série documentaire en trois parties sur la société d'effets visuels de George Lucas