Même si le temps est au beau fixe, il fait peut-être encore un peu froid pour passer ses soirées dehors jusqu'à pas d'heure à siroter des breuvages (avec modération). Et c'est là que des plateformes de streaming vidéo telles que Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+ et Max peuvent être d'une grande utilité. D'autant plus que le catalogue de chaque service est renouvelé systématiquement, ou presque, de façon hebdomadaire. Cette semaine, Amazon n'a pas de films cultes à vous soumettre. Mais il y a tout de même deux énormes nouveautés.

Tous les films Prime Video du 7 au 13 avril 2025

Si vous avez manqué les précédentes sorties de la semaine sur Prime Video, un rappel s'impose. Pour ces premières nouveautés d'avril 2025, la plateforme de streaming vidéo a ajouté des films cultes dont Rain Main et West Side Story. L'excellent Baby Driver d'Edgar Wright (Shaun of the Dead, Last Night in Soho) est également disponible. Pour cette semaine du 7 au 13 avril 2025, il n'y aura en revanche qu'un seul long-métrage. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit de G20, une exclusivité Prime Video inédite avec la star Viola Davis (How to Get Away with Murder, The Suicide Squad).

« Lorsque le sommet du G20 est pris d’assaut, la présidente des États-Unis, Danielle Sutton (Viola Davis), devient la cible numéro un. Après avoir échappé aux assaillants, elle doit déjouer l’ennemi pour protéger sa famille, défendre son pays et assurer la sécurité des dirigeants mondiaux ». Ce film « Amazon Original » sera à voir dès le 10 avril 2025 en exclu sur Prime Video.

10/04 G20



Toutes les séries du 7 au 13 avril 2025

Alors que Violas Davis va se mesurer à Antony Starr (Homelander dans The Boys) dans G20, une licence mythique est de retour dans les nouvelle séries Prime Video de la semaine avec Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX. Un show d'animation coproduit par khara (les films Evangelion) et Sunrise (la série Mobile Suit Gundam de 1979). On va suivre Amate Yuzuriha, une lycéenne vivant dans une colonie spatiale, qui va faire rencontrer Nyaan. Une autre jeune femme de la colonie.

« Amate est attirée vers le sport illégal de duel avec armure mobile connu sous le nom de la Bataille de clans. Sous le nom de "Machu", elle se lance des dans batailles féroces jour après jour, pilotant le GQuuuuuuX. Un Gundam non identifié poursuivi par les forces de l'espace et la police apparaissent devant elle, avec son pilote, un garçon du nom de Shuji ». Cette série Gundam sera diffusée en exclusivité sur Prime Video le 8 avril 2025. Le service SVOD mettra en ligne le même jour Spy High. Une série documentaire en quatre parties sur Blake Robbins. Un lycéen de 15 ans qui a intenté un procès à son école pour espionnage alors qu'il était accusé de vendre de la drogue.

8/04 Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX - saison 1 - série d'animation Spy High - saison 1 - série documentaire



Source : Amazon Prime Video.